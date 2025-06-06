В Госдуму внесли проекты о переименовании трех городов Чечни

Tекст: Александра Юдина

Согласно инициативам, Серноводское предлагается переименовать в Серноводск по названию курорта «Серноводск-Кавказский», который расположен в этом населенном пункте, передает ТАСС.

Наурская, как указано в законопроекте, может получить новое название Нерве, что с чеченского переводится как «север». Для Шелковской предлагается название Терек, отражающее географическое положение города.

Чеченские парламентарии в обосновании законопроектов ссылались на федеральный закон о наименованиях географических объектов. Также в пояснительных документах отмечалось, что перед подачей проектов были проведены опросы среди жителей указанных населенных пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.