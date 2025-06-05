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Израильтянину отказали в покупке АЗС у базы НАТО в Финляндии из-за связей с РФ
Власти Финляндии заблокировали сделку по покупке автозаправочной станции недалеко от новой базы НАТО гражданином Израиля после выявления его связей с Россией.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отказал в выдаче разрешения на покупку автозаправочной станции гражданину Израиля из-за выявленных связей с Россией, сообщает Yle. Пресс-релиз о решении был опубликован на сайте Минобороны Финляндии. Израильтянин намеревался приобрести автозаправочную станцию в Хаукивуори неподалеку от Миккели, сообщает «Фонтанка».
В ведомстве отметили, что в заявлении покупателя обнаружены несоответствия, а также отсутствие опыта работы в сфере и связей с Финляндией или Миккели. Минобороны особо обратило внимание на его связи с Россией и не исключило, что эта недвижимость может быть использована в целях, представляющих угрозу национальной безопасности. Подробности о характере связей не разглашаются.
Отмечается, что ранее финский парламент принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, которые, согласно информации властей и решениям Совета Европейского Союза, могут угрожать безопасности страны. К таким государствам финские власти относят Россию и Белоруссию.
В ближайшее время в Миккели должна появиться новая база НАТО, куда к концу года прибудут несколько десятков офицеров. Бывшая база отдыха Harjun Helmi, где находится заправочная станция, закрыта с лета 2022 года и в настоящее время не используется.
Ранее профессор Туомас Малинен отметил появление в Финляндии разговоров о возможной войне с Россией впервые после вступления страны в НАТО.