После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Атаман Кузнецов назвал православный крест символом победы
Памятный Поклонный крест был установлен в ДНР на месте, где погибли разведчики казачьего батальона. Всероссийский атаман Виталий Кузнецов отметил, что православный крест является символом победы.
Памятный Поклонный крест появился на месте гибели разведчиков казачьего батальона «Ермак» (БАРС-15) в Донецкой Народной Республике, передает ВСКО.
Всероссийский атаман Виталий Кузнецов отметил: «Установили крест как символ Победы, символ веры, символ Русской православной церкви». Церемонию освящения провел иерей Михаил Жегалин.
Атаман Волжского казачьего войска Константин Давитьян рассказал о погибших бойцах: «На этом месте погиб «Девятнадцатый», вместе с ним погибли его братья-разведчики. Погиб замечательный «Заря». У них у каждого было по 6-7 детей».
После освящения офицеры штаба Всероссийского казачьего войска и войсковые атаманы приложились к кресту. Давитьян также добавил: «Казак умирает дважды: когда он погибает на поле боя и когда о нем забывают. Мы о вас не забудем никогда».
Ранее – в день Вознесения Господня – казаки установили Поклонный крест на месте разрушенного националистами храма в ДНР. Рядом находится мемориал советским воинам, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Недалеко от этого места погиб комбат «Терека» Владимир Попов с позывным «Кедр», который был удостоен звания Героя России посмертно. Крест установлен и в его честь, подчеркнул атаман Кузнецов.