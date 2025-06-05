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Террористы устроили вооруженное нападение на военную базу Мали
На юге Мали продолжается бой за военную базу в Мау, где силы армии запросили подкрепление и авиационную поддержку после нападения террористов на рассвете.
Инцидент произошел утром 5 июня, передает ТАСС, ссылаясь на портал aBamako и коммюнике генштаба ВС Мали. Террористические группировки атаковали базу вооруженных сил Мали Мау на юге страны, в районе Сикасо. По данным источника, бой продолжается, а принадлежность нападавших пока не установлена.
Военные, обороняющиеся на базе, запросили срочное подкрепление и поддержку авиации для отражения нападения. Подробностей о потерях и состоянии на месте атаки пока не приводится.
Ранее стало известно, что армия Мали провела две операции в центральных районах неподалеку от границы с Буркина-Фасо. Военные нанесли авиаудары по объектам террористов вблизи городов Мопти и Дуэнца.
В этих регионах действуют две крупные террористические организации: «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связанная с «Аль-Каидой*», запрещена в РФ) и «Исламское государство* в регионе Сахеля» (входит в «Исламское государство», запрещенное в РФ). Общая численность боевиков оценивается примерно в 3 тысячи человек.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ