Террористы устроили вооруженное нападение на военную базу Мали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел утром 5 июня, передает ТАСС, ссылаясь на портал aBamako и коммюнике генштаба ВС Мали. Террористические группировки атаковали базу вооруженных сил Мали Мау на юге страны, в районе Сикасо. По данным источника, бой продолжается, а принадлежность нападавших пока не установлена.

Военные, обороняющиеся на базе, запросили срочное подкрепление и поддержку авиации для отражения нападения. Подробностей о потерях и состоянии на месте атаки пока не приводится.

Ранее стало известно, что армия Мали провела две операции в центральных районах неподалеку от границы с Буркина-Фасо. Военные нанесли авиаудары по объектам террористов вблизи городов Мопти и Дуэнца.

В этих регионах действуют две крупные террористические организации: «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связанная с «Аль-Каидой*», запрещена в РФ) и «Исламское государство* в регионе Сахеля» (входит в «Исламское государство», запрещенное в РФ). Общая численность боевиков оценивается примерно в 3 тысячи человек.

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