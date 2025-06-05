В ОП России отреагировали на идею признавать многодетными мужчин с детьми от разных браков

Tекст: Вера Басилая

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб не поддержал идею присваивать статус многодетного мужчинам, у которых есть дети от разных браков, если они участвуют в содержании и воспитании этих детей, передает ТАСС.

Он пояснил, что решающим критерием для признания отца многодетным является совместное проживание детей с отцом одной семьей. Гриб отметил, что уважает мужчин, поддерживающих детей от разных браков, но считает, что этого недостаточно для получения статуса многодетного.

Такую же точку зрения высказала и первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России Елена Тополева-Солдунова. Она считает инициативу сомнительной, так как она не мотивирует мужчин сохранять семью. По ее словам, забота о детях – это норма, закрепленная законом и этикой общества, а действующего статуса многодетной семьи вполне достаточно.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил расширить статус многодетного отца, включив туда мужчин с детьми от разных браков, если они оказывают материальную поддержку и участвуют в воспитании. Антропенко также предложил ввести звание «Отец-герой» для многодетных мужчин, установить плоскую шкалу НДФЛ и разрешить досрочный выход на пенсию для таких отцов. Сейчас досрочно выйти на пенсию в России могут лишь многодетные матери.

Статус многодетной семьи в России присваивается родителю или родителям, на воспитании у которых находится трое и более детей. Родители после развода или с детьми от разных браков могут получить льготы многодетных только в случае совместного проживания с детьми. На данный момент большинство мер поддержки для многодетных действует до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он учится очно в вузе.

ЛДПР предложила ввести право досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

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