ЛДПР предложила досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек

ЛДПР внесла законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

Tекст: Денис Тельманов

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек, сообщает ТАСС. Законопроект предлагает установить право на досрочную страховую пенсию мужчинам, которые являются единственными родителями троих и более детей, при наличии определенного пенсионного коэффициента и стажа.



Согласно пояснительной записке, право на досрочную пенсию получат мужчины, воспитавшие троих, четверых или пятерых детей, достигшие возраста 62, 61 и 55 лет соответственно, при наличии индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 и стажа не менее 15 лет. Также необходимо, чтобы отец ухаживал за детьми в течение восьми лет после получения статуса единственного родителя.

Законопроект аналогичен правам, которые имеют многодетные матери-одиночки. Однако он не учитывает детей, в отношении которых отец лишен родительских прав или отменено усыновление. Это сделано для предотвращения злоупотреблений и гарантии поддержки тем, кто действительно заботится о детях.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов подчеркнул, что в настоящее время в России существует неравенство между матерями и отцами-одиночками. Он отметил, что женщины в аналогичной ситуации получают право на досрочную пенсию, в то время как мужчины лишены такой возможности.

«Отцы – такие же полноправные родители», – подчеркнул Леонов, добавив, что такие меры поддержки должны быть доступны и для них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, материнский капитал на первого ребенка в России в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, достигнув 677 тыс. рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина заявила, что расходы на платные кружки и секции для многодетных семей должны быть бесплатными.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость тщательной проработки всех предложений во фракциях перед их публичным озвучиванием.