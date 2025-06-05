Власти Грузии собрались объяснить ЕС «настоящие европейские ценности»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что «настал момент для того, чтобы начать объяснять, что такое настоящие европейские ценности, так как, к сожалению, некоторые группы или политики (в Европе) учат грузин уму-разуму».

По его словам, «приходится напоминать, что здесь не школьники, которым нужно сдавать экзамены».

«Народ Грузии достаточно сдал всевозможных экзаменов своей независимостью и суверенитетом», – подчеркнул Шалва Папуашвили.

«Выслушивать критику – это европейская ценность, это европейское правило. Но когда слышат от нас критику, то встают в позу обиженных», - отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

«Напоминаю всем в Европе, в том числе некоторым в Евросоюзе, что мы всегда говорим фактами. Например, когда из европейского бюджета финансируют экстремизм, пропаганду, – заявил он. – У нас на все есть доказательства».

Также он обвинил часть аккредитованных в Грузии послов ЕС в нарушении Венской конвенции участием во внутриполитической жизни.

«Часть послов конфликтует с правительством Грузии, которое избрано народом. У них буквально личная неприязнь к властям», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, иностранные дипломаты окружают себя кругом избранников, «которых только и считают за народ Грузии, что противоречит стандартам профессиональной этики».

Шалва Папуашвили отметил, что эти дипломаты «копируют послания радикальной оппозиции Грузии».

«Тогда пусть эти послы, которые заняты нападками на народ Грузии, терпят критику в свой адрес», – заявил он.

Шалва Папуашвили назвал своей функцией «разоблачать этих дипломатов, стыдить их».

«В карманах паспорт Евросоюза, но больше ничего из европейских ценностей в их поведении», – заявил он.