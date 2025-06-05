На клуб Mangalib составили протокол за ЛГБТ-пропаганду среди детей

Tекст: Мария Иванова

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib по обвинению в пропаганде ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

В суде уточнили: «Судом зарегистрирован административный протокол, составленный в отношении ООО «Мангалиб» по ч. 4 ст. 6.21 КоАП».

Протокол касается распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, смене пола или отказе от деторождения среди несовершеннолетних с использованием сети интернет. За такое нарушение юридическим лицам грозит штраф от 2 до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а должностным лицам – от 400 до 800 тыс. рублей.

На сайте Mangalib указано, что сервис представляет собой клуб любителей манги, где пользователи публикуют переводы японских комиксов и могут читать их онлайн.

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