Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.2 комментария
На клуб Mangalib составили протокол за ЛГБТ-пропаганду среди детей
В столичный суд поступили материалы по делу интернет-клуба Mangalib, обвиняемого в распространении запрещенной информации среди несовершеннолетних.
В Таганский суд Москвы поступил административный протокол в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib по обвинению в пропаганде ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних, передает РИА «Новости».
В суде уточнили: «Судом зарегистрирован административный протокол, составленный в отношении ООО «Мангалиб» по ч. 4 ст. 6.21 КоАП».
Протокол касается распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, смене пола или отказе от деторождения среди несовершеннолетних с использованием сети интернет. За такое нарушение юридическим лицам грозит штраф от 2 до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а должностным лицам – от 400 до 800 тыс. рублей.
На сайте Mangalib указано, что сервис представляет собой клуб любителей манги, где пользователи публикуют переводы японских комиксов и могут читать их онлайн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция прервала ЛГБТ-вечеринку в Свердловской области.
Ранее в Москве задержали одного из директоров издательства «Эксмо» по делу об ЛГБТ-экстремизме. В Москве также задержали сотрудников издательства Individuum по делу об ЛГБТ-книгах.