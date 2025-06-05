В поезде по пути в Анапу отравились восемь детей с Урала

Tекст: Александра Юдина

Известно, что дети пожаловались на недомогание, сопровождающие педиатры выявили у них признаки легкой кишечной инфекции, передает РИА «Новости».

По информации департамента, дети были сняты с поезда и госпитализированы в медучреждение Воронежской области.

По предварительной версии, причиной отравления стала еда, которую несовершеннолетние взяли с собой из дома, тогда как централизованное питание организовано через вагон-ресторан и случаев заболевания среди других детей не выявлено.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, симптомы заболевания на данный момент отсутствуют.

Остальные дети из группы продолжили поездку в Анапу, а по прибытии будут размещены на несколько дней в изоляторе лагеря «Жемчужина России» по предписанию Роспотребнадзора.

В начале мая в гимназии города Шумерля зафиксировали массовое обращение учащихся за медпомощью с симптомами кишечной инфекции. Число отравившихся гимназистов превысило 30 человек. До этого в Хабаровском крае возбудили дело после отравления водопроводной водой.