Эксперты объяснили закрытие Центра НАТО и ЕС в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью газете «Резонанси» он отметил, что «этот Центр был нужен в Грузии раздражать Россию», в то время как на Западе Грузии четко дали понять, что «из-за нашей маленькой страны не поставят себя в опасность».

«Зачем нам организация, которая не учитывает интересы Грузии? Поэтому это решение (о передаче Центра МИД Грузии) своевременное», – считает аналитик.

«Это решение также можно объяснить поведением представителей НАТО и ЕС, которые вызывают неприязнь в населении Грузии из-за поддержки попыток насильственной смены властей страны», – сказал Эдишер Гвенетадзе.

В свою очередь, другой эксперт Каха Гоголашвили назвал закрытие Центра после 17 лет функционирования «политическим решением», которые власти приняли потому, что интеграция в ЕС и НАТО якобы «более не является приоритетной для них».

По его словам, «наоборот, правительство подрывает идеи поддержки НАТО и ЕС».

В МИД Грузии в настоящее время проводится масштабная реорганизация, по итогам которой «Информационный центр НАТО и Евросоюза» вольется в структуры, отвечающие за евроатлантическую интеграцию, но не будет существовать как отдельное подразделение.

Центр находится на центральной площади Свободы в Тбилиси.