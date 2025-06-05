Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Мишустин назвал укрепление сотрудничества с СНГ безусловным приоритетом России
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал укрепление кооперации с партнерами по СНГ безусловным приоритетом для России.
Председатель правительства подчеркнул важность развития двусторонних и многосторонних связей с участниками СНГ, выделив историческую значимость сложившихся отношений, передает РИА «Новости».
Он отметил особое внимание к расширению взаимодействия с участниками Содружества Независимых Государств.
Мишустин подчеркнул, что сохранение и развитие многолетних традиций дружбы и взаимовыручки между государствами СНГ является одной из ключевых задач для российской внешней политики.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. В ходе этой встречи будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества между странами СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.