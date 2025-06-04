В Израиле скончался советский балетмейстер и актер Валерий Панов

В Израиле умер экс-солист Мариинского театра и балетмейстер Валерий Панов

Tекст: Елизавета Шишкова

Советский артист балета, хореограф и актер Валерий Панов скончался на 87-м году жизни в Ашдоде, сообщает «Российская газета». О его смерти стало известно 3 июня, информацию подтвердили израильские СМИ.

Панов родился в 1938 году в Витебске, учился в Москве и Ленинграде, а образование завершил в Ленинградском хореографическом училище в 1957 году. Свой творческий путь он начал в балетной труппе Ленинградского Малого театра оперы и балета, где исполнил сольные партии и создал одни из самых ярких образов – Петрушку, Хулигана и Дафниса.

Позднее Панов был солистом Михайловского и Мариинского театров, а в 1974 году эмигрировал в Израиль, где основал и возглавил театр балета в Ашдоде. Он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР и стал лауреатом Государственной премии имени Глинки в 1970 году.

В фильмографии Панова – работы в таких известных балетных фильмах, как «Спящая красавица» 1964 года, «Лебединое озеро» 1968 года, а также участие в фильме «Один из нас» (режиссер Геннадий Полока) и американской экранизации «Летучей мыши» 1986 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. В этот же день умер артист балета Юрий Владимиров.