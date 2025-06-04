В России создали правила раскрытия информации автопроизводителями

Tекст: Алексей Дегтярев

Техзадание Минпромторга предусматривает обязанность производителей и дистрибьюторов, включая зарубежные компании, предоставлять независимым сервисам данные по обслуживанию и ремонту автомобилей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.

В техзадании отмечено, что доступ к технической поддержке должен быть возможен только для сервисов, обладающих нужной производственно-технической базой и квалифицированным персоналом. Также предлагается разрешить автоконцернам взимать плату за предоставление такой информации.

В итоговых предложениях планируется закрепить детальный перечень раскрываемых данных, условия и способы их получения, а также ответственность автопроизводителей и дистрибьюторов за полноту, достоверность и актуальность публикуемой информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг обновил список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. В обновленный перечень вошли 38 новых моделей. Теперь в списке содержатся 555 автомобилей стоимостью более 10 млн руб.