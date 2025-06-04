Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
В России создали правила раскрытия информации автопроизводителями
Минпромторг инициировал создание норм, требующих открывать технические данные автомобилей для независимых сервисных центров, требование относится как к российским, так и к зарубежным автопроизводителям.
Техзадание Минпромторга предусматривает обязанность производителей и дистрибьюторов, включая зарубежные компании, предоставлять независимым сервисам данные по обслуживанию и ремонту автомобилей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство.
В техзадании отмечено, что доступ к технической поддержке должен быть возможен только для сервисов, обладающих нужной производственно-технической базой и квалифицированным персоналом. Также предлагается разрешить автоконцернам взимать плату за предоставление такой информации.
В итоговых предложениях планируется закрепить детальный перечень раскрываемых данных, условия и способы их получения, а также ответственность автопроизводителей и дистрибьюторов за полноту, достоверность и актуальность публикуемой информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг обновил список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. В обновленный перечень вошли 38 новых моделей. Теперь в списке содержатся 555 автомобилей стоимостью более 10 млн руб.