Песков переадресовал вопрос о подозреваемом в атаках на аэродромы спецслужбам

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном обращении Москвы к Астане в связи с информацией о бегстве подозреваемого в атаках на военные аэродромы России в Казахстан спецслужбам, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что этим вопросом занимаются соответствующие органы, ведущие расследование.

Песков также отметил, что Россия предпримет все необходимые меры для раскрытия преступления, связанного с атаками беспилотников на военные аэродромы страны. На вопрос о возможной поддержке со стороны Казахстана он подчеркнул, что все нужные действия для расследования будут выполнены компетентными структурами.

Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.