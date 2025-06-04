Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Песков переадресовал вопрос о подозреваемом в атаках на аэродромы спецслужбам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном запросе помощи у Астаны по подозреваемому в атаках на российские военные аэродромы специальным службам,
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном обращении Москвы к Астане в связи с информацией о бегстве подозреваемого в атаках на военные аэродромы России в Казахстан спецслужбам, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что этим вопросом занимаются соответствующие органы, ведущие расследование.
Песков также отметил, что Россия предпримет все необходимые меры для раскрытия преступления, связанного с атаками беспилотников на военные аэродромы страны. На вопрос о возможной поддержке со стороны Казахстана он подчеркнул, что все нужные действия для расследования будут выполнены компетентными структурами.
Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.
Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.