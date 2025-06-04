NBC сообщил о нехватке ресурсов у силовиков США из-за мигрантов

Tекст: Александра Юдина

По информации правоохранительных органов, операции по борьбе с нелегальной миграцией требуют значительных усилий и отвлекают персонал от других важных направлений работы, передает РИА «Новости».

Собеседники канала подчеркнули, что приоритет на миграционных арестах настолько высок, что выполнение прочих задач теперь занимает гораздо больше времени. По их словам, то, что раньше занимало считанные дни, теперь требует недели.

NBC отмечает, что в результате растет напряженность среди силовиков, потому что другие вопросы национальной безопасности отходят на второй план.

По данным канала, усилия по активизации арестов мигрантов координирует иммиграционная и таможенная полиция США, к операции привлечено более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 21 тыс. военнослужащих национальной гвардии.

Напомним, США пригрозили лишением финансирования городов из-за мигрантов. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит ущерб Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп в бытность президентом депортировал более 100 тыс. мигрантов из страны.