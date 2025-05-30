США пригрозили лишением финансирования городов из-за мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация США может лишить финансирования города и округа, которые нарушают федеральные иммиграционные законы, сообщает ТАСС. В список потенциальных нарушителей вошли субъекты из более чем 30 штатов, включая такие крупные города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Сиэтл.

Города-убежища не проводят своевременные опросы жителей об их иммиграционном статусе, что затрудняет арест и депортацию лиц, незаконно находящихся на территории США. В ряде президентских указов содержится требование удерживать федеральные средства от таких муниципалитетов, что уже стало причиной судебных разбирательств.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила: «Мы разоблачаем этих политиков – предоставителей убежищ, которые укрывают преступных нелегальных иммигрантов и нарушают федеральный закон».

В апреле федеральный судья в Калифорнии приостановил возможность удержания средств до завершения разбирательства, так как статус городов-убежищ остается неясным. Список нарушителей был обновлен, и города получат официальные уведомления о несоблюдении требований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит ущерб Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп в бытность президентом депортировал более 100 тыс. мигрантов из страны.