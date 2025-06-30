Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Астрахани

Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.27 комментариев
Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.27 комментариев
Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.4 комментария
Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.6 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из Дачного в Днепропетровской области
Российские войска выбили украинских военных из села Дачное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, Дачное стало первым населенным пунктом в Днепропетровской области, откуда подразделения ВСУ были полностью выбиты. В настоящее время там идет зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления.
Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. Рядом находятся села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, согласно информации Минобороны России, ранее были освобождены от ВСУ и находятся на территории ДНР.
Рогов отметил: «Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит».
Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.
Всего было семь участников события, проводятся следственные действия, назначена лингвистическая экспертиза, пояснили в ведомстве ТАСС.
Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о несовершеннолетних, их доставили в следственный отдел. Там им объявили об уголовном деле и провели беседу. Планируется освободить их под подписку о невыезде.
Ранее в Тольятти завели уголовное дело о реабилитации нацизма после появления видео, на котором группа подростков в городском парке поет песню, посвященную Степану Бандере.
Полиция приступила к проверке после появления видео в Telegram-каналах, на котором группа подростков, предположительно выпускников, поет песню о Степане Бандере и гимн Украины, передает РИА «Новости».
Видео якобы было снято после выпускного в парке Победы в Тольятти. В ГУ МВД России по Самарской области пояснили, что сотрудники полиции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего и по итогам проверки примут меры в соответствии с законом.
Позже пресс-служба регионального управления СК России сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), передает ТАСС.
В сообщении говорится, что были выявлены видеозаписи с противоправными действиями подростков в Тольятти, «исполняющих музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма». Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и продолжают сбор доказательств.
Ранее подростки-экстремисты в Волгограде сожгли копию Знамени Победы. Следственный комитет задержал группу подростков, которые поджигали автомобили выходцев из стран СНГ и национальных республик.
Следователи возбудили уголовное дело после повреждения подростками экспозиции в парке Победы в Калининградской области, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.
Азербайджанская сторона не допускает российских дипломатов к журналистам из России и не объясняет причин происходящего, передает ТАСС.
По словам Захаровой, сотрудники консульского отдела российского посольства не могут попасть к российским журналистам, и информации о причинах таких действий азербайджанские власти не предоставляют.
Захарова отметила: «Сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают. Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов».
Она добавила, что посольство России проинформировало МИД, МВД и Службу государственной безопасности Азербайджана, однако ответа на запросы не поступило. МИД РФ выразил обеспокоенность тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с российскими журналистами.
Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.
Напомним, Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в убийствах в Екатеринбурге.
Сообщалось, что МВД и Следственный комитет задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет в Екатеринбурге.
Политологи объяснили причины демарша Баку и его поддержку подозреваемых.
«Овертуризм или избыточный туризм – это явление, которое возникает, когда туристический поток в городе или регионе становится таким интенсивным, что начинает доставлять неудобства местному населению, сказываясь на качестве их жизни. Это может выражаться в излишней загруженности транспорта, общественных пляжей, невозможности попасть в ресторан, в порче общественной инфраструктуры, большому количеству мусора и так далее», – говорит директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса путешествий Туту, создатель проекта «Медиаразведка» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.
Традиционно от овертуризма страдают небольшие или уникальные локации такие как Венеция, Барселона, Дубровник, Амстердам и другие, продолжает собеседница. И с одной стороны, ежегодно с наступлением высокого сезона слышны массовые жалобы местного населения, но с другой, власти этих городов прекрасно осознают, что в их случае туризм – это существенный вклад экономику города и страны.
Она уверена, что большинству регионов России не грозит овертуризм, поскольку это совершенно другие географические масштабы. Однако специалист обращает внимание на то, что перед туристической отраслью действительно стоит задача более равномерного распределения туристов по регионам нашей страны. Каждый год наблюдаются одни и те же рейтинги популярных локаций – Краснодарский край, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, некоторые города Золотого кольца, в частности, Суздаль. Это именно те направления, которые испытывают наибольшую перегрузку. Их популярность объясняется тем, что именно здесь сосредоточен основной запас номерного фонда.
«По моей оценке, в России нет проблем с овертуризмом, но есть проблемы с отельной инфраструктурой. В регионах ее явно недостаточно несмотря на то, что в последние годы идет активное строительство. Остро не хватает гостиниц уровня 4 и 5 звезд, у нас очень слабо представлены доступные по цене отели для семейного отдыха, работающие по системе “все включено”. По всей России активно разрастаются кэмпинги и глэмпинги, и это отчасти спасает ситуацию с дефицитом средств размещения», – рассуждает эксперт.
По ее словам, на фоне ограничений выездного туризма, благодаря интересному туристскому предложению, самобытной культуре, гастрономической составляющей и наличию транспортного сообщения в последние годы значительно вырос турпоток в Мурманскую, Калининградскую области, Карелию, на Алтай, в Дагестан. В высокий сезон есть нагрузка на отдельные регионы. Например, за пляжным отдыхом путешественники в основном едут в Краснодарский край несмотря на то, что есть и другие моря. В связи с этим регион в пиковый сезон испытывает высокий уровень нагрузки.
«Однако, некоторые регионы действительно сталкиваются с рядом проблем, вызванных значительным ростом числа туристов. Например, избыточный туризм может наносить вред природе региона и разрушать сформировавшуюся экосистему. Мы проводим “Медиаразведки” в самых разных регионах. В основном такие ситуации возникают в регионах с преобладанием национальных парков и заповедных мест. Например, в Мурманской области в тундре туристы вытаптывают и проезжают на машинах по мхам и лишайникам, которые растут очень медленно – всего по 2 см в год. Для восстановления этого покрова может уйти до ста лет. Тоже самое происходит на Камчатке, Сахалине, в Коми. Не всегда те же кемпинги и глэмпинги строятся с соблюдением всех норм и правил, что также может оказывать влияние на экосистему», – подчеркивает Анисимова.
А часть регионов (Хакасия, Коми) ограничивают число туров, выставляя финансовый барьер, чтобы как раз избежать проблемы овертуризма. Такие туры обычно доступны туристам с высоким достатком. Например, в Хакасии попасть в Оглахты можно только в составе небольшой туристической группы с экскурсоводом и то не каждый день. Это делается для того, чтобы историческое наследие – петроглифы, которым более пяти тысяч лет, оставались в том же состоянии. В Коми это контролируется суровыми природными и климатическими условиями. Туристам предлагаются или 2-3-х недельные походы без особых удобств, на которые готовы не все, либо это дорогостоящая вертолетная заброска.
Яркий пример – национальный парк Куршская коса и Балтийская коса. Если на Куршской косе есть специальные дорожки, за ней следят, а также существуют штрафы за нарушение порядка или установку палаток, то на Балтийской косе с каждым годом сильно меняется рельеф и становится все больше песка. Специалист полагает, что через какое-то время визуально это место сильно изменится. Еще одна проблема, отмечает собеседница, нагрузка на транспортную систему в популярных регионах. Небольшие аэропорты в Мурманский области или на Алтае сегодня испытывают довольно сильную перегрузку.
«Я бы сказала, что на правительственном уровне у нас сейчас поставлена иная задача – продолжение развития внутреннего туризма и увеличение числа турпоездок по стране, а также популяризация России как туристического направления и привлечение как можно большего числа туристов, в том числе иностранных. Учитывая текущую международную ситуацию, на мой взгляд, сегодня огромная Россия в целом не страдает от переизбытка туризма. Ранее наша страна принимала гораздо больше гостей», – делится Анисимова.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин также не видит на данной момент проблемы овертуризма в стране. Однако, некоторые регионы в перспективе все-же подвержены ему, поскольку в последние годы в ряде из них турпоток рос настолько быстро, что инфраструктура за ним не успевала. Одна из таких точек – Дагестан, где за последние три-четыре года в количество путешественников увеличилось на 50%, так как ежегодно был прирост в среднем на 15%. Для того, чтобы поддерживать рыночное равновесие, нужно было к этому периоду на такой же процент повысить и количество отелей, что не было сделано заранее, ведь в ковидный и постковидный периоды инвесторы не желали вкладываться в строительство гостиниц, поскольку это рискованно.
«Поэтому, с одной стороны, Дагестан – восходящая туристическая звезда, турпоток действительно рос очень быстро, а с другой, никакое строительство не могло поспеть за ростом, ведь это не только отельная отрасль, но и в таких случаях наблюдается нехватка гидов, работающих в гостиничном бизнесе кадров и так далее. В результате, если человек приобретет путевку в этот регион за неделю, то найти за такой короткий период жилье крайне сложно. Средняя продолжительность планирования такой поездки составляет 60-70 дней, ни о какой спонтанности здесь говорить не приходится», – рассказывает специалист.
Аналогичная ситуация наблюдается в санаториях в кавказских Минеральных Водах, делится эксперт. И хотя здесь совершенно другое направление – медицинский туризм, – нехватка мест для туристов в оздоровительных комплексах есть. Это связано с тем, что санаторий – более сложный объект, нежели гостиница, так как кроме части для отдыха гостей в нем необходимо создать медицинскую часть – фактически маленькую поликлинику. Кроме того, его необходимо наполнить соответствующим инновационным оборудованием, а также привлечь медицинские кадры, нехватка которых наблюдается по всей стране.
«И, наконец, если вам приходилось бывать в белые ночи в Петербурге, на Невском, то там пройти невозможно. В час пик метро переполнено, а этот широченный пешеходный проспект забивается людьми очень быстро. Как мы можем видеть, в эти даты наблюдается явление, интерпретируемое овертуризмом. И решение здесь простое – более равномерно распределить туристов по площади города, но путешественники не слушают, говоря, что хотят на Дворцовую площадь, в Эрмитаж именно в июле. Местным жителям и приезжим в этот месяц каждого года там стало крайне некомфортно», – делится Ромашкин.
Он подчеркивает, что задача каждого региона, который принимает в сезон большое количество туристов, заключается в том, чтобы распределить путешественников таким образом, чтобы они не мешали местным жителям: не нарушали инфраструктуру, не загрязняли среду вокруг себя, не создавали излишние шумы. «Необходимо создавать разумный баланс между интересами жителей города и интересами туристов. Когда местные видят, что баланс смещается в пользу приезжающих, им это не нравится. Поэтому прежде всего нужно стремиться первостепенно к созданию комфортных условий для жителей, ведь, как сказал один из наших губернаторов, где местным хорошо, там и туристам хорошо», – подытожил вице-президент АТОР.
Ранее американское издание Politico заявило, что рост числа отелей в городах Европы усугубил проблему овертуризма. Попытки сократить туристическую нагрузку на европейские населенные пункты предпринимаются уже не первый год.
Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя
Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».
Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.
В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».
Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.
Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованным в Женеве, украинские военные февраля 2022 года казнили по меньшей мере 26 российских солдат, находившихся в плену или раненных, передает «РИА Новости».
Один из последних подтвержденных случаев произошел в Донецкой области в конце 2024 года, еще один инцидент зафиксирован в Харьковской области в феврале 2025 года.
Доклад УВКПЧ сообщает, что большинство казней российских военнослужащих были совершены в 2022 году и начале 2023 года. Уточняется, что все жертвы были мужчинами и не принимали участия в боевых действиях на момент казни.
Ранее Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных.
Массированная атака по объектам в Харькове и Одессе проведена с применением новейших российских реактивных беспилотников «Герань-3», сообщает «Военное обозрение».
Отмечается, что ранее аналогичные дроны уже использовались, однако официальных заявлений от Министерства обороны России об их применении не поступало. Украинские источники сообщили о находке обломков беспилотника с четкой маркировкой «Герань-3» после удара по Киеву.
Инновационная разработка отличается от предыдущей версии «Герань-2» по характеристикам и техническому исполнению. Об этом свидетельствуют не только маркировка, но и обнаруженные части реактивного двигателя меньшего размера. Украинская пресса также публиковала фотографии фрагментов неизвестных ранее беспилотников, что вызвало предположения о появлении новых модификаций.
По поступившей информации, дрон-камикадзе «Герань-3» оборудован компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, позволяющим набирать до 600 километров в час по маршруту к цели и до 800 километров в час при пикировании. Это значительно превышает скорость предыдущей модели «Герань-2», которая составляет 150-170 километров в час. Вес аппарата достигает 200 килограммов, из которых 50 килограммов составляет боевая часть. По поражающей мощности дрон сопоставим с крылатой ракетой.
Ранее беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР. ВКС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР. Вооруженные силы России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» разрушили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.
Журналистам предъявлены обвинения «в связях с ФСБ», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Армения. Дипломатов российского посольства к задержанным не допустили. Агентство предпринимает попытки установить связь с задержанными сотрудниками.
При этом никаких официальных уведомлений о запрете на профессиональную деятельность в Азербайджане ни Картавых, ни Белоусов ранее не получали.
Ранее Азербайджан провел силовую операцию в офисе Sputnik в Баку. Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.
Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами.
ФСБ установила причастность подростков в Волгограде к сожжению копии Знамени Победы
Сотрудники УФСБ сообщили, что задержанная в Волгограде группа подростков относится к молодежному праворадикальному объединению Autonom White Power (организация признана экстремистской, запрещена в России).
По версии следствия, эти лица причастны к поджогу копии Знамени Победы и осквернению памятной стены Волгоградского судостроительного завода нацистскими символами, передает РИА «Новости».
В сообщении ведомства говорится, что преступная группа действовала с 2024 года и совершила серию противоправных деяний, включая поджоги пяти автомобилей, распространение экстремистских материалов в интернете и незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств.
Следственный комитет сообщил о задержании в Волгограде экстремистской группы подростков, которые поджигали автомобили выходцев из стран СНГ и национальных республик.
В Петербурге трое жителей, среди которых есть несовершеннолетний, обвиняются в уничтожении копии Знамени Победы, установленной на жилом доме.
Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри
«Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.
«Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.
«Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.
«Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.
«Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.
«Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.
Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.
Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.
Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.
Балканист Энтина: Единственная возможность Вучича положить конец протестам – назначить досрочные выборы в парламент
«Протесты – характерная черта гражданской политической культуры Сербии. Они сопровождают весь период правления Александра Вучича», – отметила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. По ее мнению, нынешние акции не совсем корректно называть «студенческими». «Сейчас, как и в марте, на улицы выходят очень широкие слои населения, люди всех возрастных и социальных групп», – уточнила собеседница.
Эксперт выделяет четыре причины протесов. Первая – недовольство граждан кадровым составом госуправленцев на всех уровнях. «За последние десятилетия уровень кумовства в стране вырос запредельно», – напомнила Энтина.
«На сегодняшний день правящая фракция «Сербская прогрессивная партия» насчитывает более 750 тысяч членов. Это при том, что сербскими паспортами обладают менее семи миллионов человек, включая несовершеннолетних. При таких соотношениях качество партийных кадров неизбежно падает. Более того, внутри политического объединения постоянно происходят конфликты, а также борьба за ресурсы», – добавила политолог.
«Вторая причина – внешняя политика руководства Сербии. До 2022 года успех строился на балансировании и постоянной игре между США, ЕС, Россией и Китаем. Но возможностей для маневра становится меньше, и для населения, 80% которого поддерживает Москву, попытки президента усидеть «на двух стульях» вызывают раздражение», – добавила спикер.
Третья причина – политика властей по вопросу Косово и Метохии, указала балканист. «Белград, Приштина, Брюссель и Вашингтон ведут переговоры, в результате которых первый все больше утрачивает свои позиции в крае. При этом населению это подается как победа в результате жесткой борьбы. Ни у кого в Сербии эти слова не вызывают доверия», – уточнила собеседница.
Наконец, четвертая причина заключается в предыдущей позиции сербского руководства по диалогу с оппозицией. «Вучич всегда довольно легко шел на требования оппозиции о проведении досрочных выборов любого уровня. Более того, считал это одним из козырей своей политики. Поэтому протесты не заканчиваются, а требования демонстрантов растут», – пояснила эксперт. По ее прогнозам, в скором времени активисты постараются использовать все ресурсы для того, чтобы вынудить сербского лидера объявить о внеочередных парламентских выборах.
«У президента Сербии нет особых ресурсов для того, чтобы успокоить толпу надолго. Его единственная возможность положить конец протестам – это согласиться с ультиматумом протестующих и назначить выборы. Но это рискованно. По итогам прошлой кампании Вучич растерял часть электората в крупных городах, поэтому досрочное голосование если не приведет к поражению, то точно не даст нужного результата», – детализировала политолог.
Отдельно она обратила внимание на позиции протестующих: «Они не намерены голосовать за лидеров сегодняшней парламентской оппозиции, а новых политических фигур пока не появилось». «Любопытно, что в акциях участвуют западные НКО. Но те же британцы и американцы понимают, что на сегодняшний день прозападные представители не смогут открыто возглавить протест», – отметила эксперт.
«Какие бы силы ни присутствовали на сербских улицах, основная масса людей ориентирована на национальные интересы. Они разделяют евроскептические настроения, а значительная масса – и вовсе пророссийские. Правда, это не отменяет того факта, что если Вучич переориентируется на них и заморозит переговоры о вступлении в Европейский союз, то для определенной части протестующих это послужит позитивным сигналом, а для другой – негативным триггером», – рассуждает аналитик.
«Президент Сербии находится в сложной позиции. Я думаю, что он через какое-то время все же уступит протестующим и согласится на проведение досрочных выборов. Вероятно, это может случиться уже осенью, если за это время он сможет усилить свой блок поддержки», – заключила Энтина.
Напомним, в ночь на понедельник протестующие в Сербии объявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков. Они предупредили, что меры будут действовать «до выполнения требований», среди которых немедленное освобождение ранее задержанных демонстрантов и проведение досрочных парламентских выборов.
«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!», – приводит ТАСС сообщение организаторов антиправительственных акций.
Утром 30 июня МВД Сербии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в течение ночи полностью устранили все блокировки на дорогах столицы. «Полиция действовала высокопрофессионально, несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина была повреждена участниками блокады», – говорится в заявлении ведомства.
Тем временем протестующие призвали не сдаваться. «Если полиция сообщит вам о прибытии какого-либо из спецподразделений для разгона демонстраций – не отчаивайтесь! Отойдите в сторону спокойно и без паники, а после их ухода вы снова сможете организовать какое-либо собрание или блокаду», – написали организаторы акций.
Они отмечают, что, по официальным данным, в составе сербской жандармерии около трех тысяч человек, распределенных по батальонам и сменам, и их «недостаточно, чтобы скоординированно разогнать все места блокад».
Напомним, вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Сербский президент Александр Вучич, выступая с обращением к нации в воскресенье, заявил, что участники беспорядков озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию». Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции, а западные страны не станут заниматься цветной революцией, заявил Сергей Лавров. «Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, его слова приводит
Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 144 беспилотника.
С начала проведения спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 ЗРК, 24 094 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26,8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 37 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.
О регистрации первого миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах на платформе МАХ сообщила компания VK.
За несколько недель в мессенджере МАХ было отправлено 14 млн сообщений и совершено более 420 тыс. звонков. Средняя продолжительность голосового вызова составила восемь минут шесть секунд.
В компании отметили, что для повышения качества связи в МАХ внедрена технология устранения искажений, подавления фонового шума и автоматического добавления обрывков слов длительностью до одной секунды. На Android зарегистрировалось 75% пользователей, на iOS – 23%, на ПК – 2%. Самая высокая активность отмечена среди жителей Москвы, Петербурга, Казани и Краснодара.
MAX – российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения. МАХ доступен во всех магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
Мединский назвал политтехнологией недооценку в СНГ исторического прошлого с Россией
По мнению Мединского, недооценка связанного с Россией исторического прошлого в странах СНГ появляется как своего рода политтехнология, когда независимому государству нужна собственная историческая мифология, а взять ее негде. На помощь приходит мифотворчество.
«После присоединения к России, причем в основном мирным путем, Российская империя создавала условия, чтобы присоединенные народы, подчеркиваю – в абсолютном большинстве случаев именно народы, а не государства, поскольку никаких государств не было, сохраняли свою идентичность, культуру, язык, вероисповедание. По факту закладывались основы государственности этих народов», – приводит его слова ТАСС.
Мединский отметил, что страны СНГ обязаны России возникновением полноценной национальной государственности. И не только России, но и советским коммунистам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский.