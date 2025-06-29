  • Новость часаАэропорты Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты возобновили штатную работу
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    29 июня 2025, 04:56 • Новости дня

    Аэропорты Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты возобновили штатную работу

    Росавиация сняла ограничения с аэропортов пяти российских городов

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения полетов в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова (Гагарин) и Элисты сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье представитель Росавиации сообщил о временных ограничениях полетов в аэропортах пяти российских городов.


    28 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге

    Посол России дал разъяснения Баку в связи с задержаниями в Екатеринбурге

    МИД дал разъяснения Азербайджану по задержаниям в Екатеринбурге
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волоковых 28 июня посетил МИД Азербайджана. Он предоставил разъяснения по поводу задержаний граждан России, выходцев из Азербайджана, подозреваемых в тяжких преступлениях, совершенных в предыдущие годы, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По ее словам, задержания и обыски проходили по местам проживания подозреваемых. Она особо подчеркнула, что ситуация полностью контролируется российскими правоохранительными органами.

    Следственные действия по этим уголовным делам продолжаются. Захарова добавила, что более подробная информация будет предоставляться по мере поступления данных со стороны Следственного комитета России.

    Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    28 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Ярославской области задержали женщину из Житомира, подозреваемую в подготовке диверсии на железнодорожных путях с использованием самодельного взрывного устройства.

    Женщину из Житомира задержали в Ярославской области за попытку собрать взрывное устройство, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    По информации канала, 57-летняя гражданка Украины прибыла в Россию в августе 2020 года и позже через знакомого связалась с украинской стороной.

    В начале июня неустановленное лицо, как отмечается, предложило женщине собрать бомбу и совершить подрыв железнодорожных путей на участке Чебаково – Ваулово. Женщина, согласно сообщению, согласилась выполнить задание и стала следовать инструкциям злоумышленников.

    Она приобрела необходимые компоненты для взрывного устройства и приступила к его сборке в палатке, установленной в деревне Малое Масленниково. Именно там она была задержана правоохранителями.

    Отмечается, что за все время пребывания в России задержанная не оформила ни постоянной прописки, ни регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный ФСБ за попытку диверсии на заводе ОПК в Подмосковье агент Киева готовил подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    28 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    @ DARRYL DYCK/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Чей Боуз в соцсетях прокомментировал заявление Владимира Зеленского о намерении усилить давление на Россию.

    Боуз посоветовал Зеленскому перестать вести диалог только с самим собой и начать переговоры с Россией, отметив, что для этого, по его мнению, украинскому лидеру потребуется согласие европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Журналист также выразил мнение, что Зеленский должен действовать в интересах оставшейся части Украины.

    Зеленский в недавнем вечернем обращении сообщил, что принято решение о заметном усилении санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на введении новых ограничительных мер со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

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    28 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что киевские власти должны принять компромиссное решение для прекращения конфликта на Украине, отметив изменчивость ситуации.

    Он подчеркнул, что киевские власти, по его словам, находятся не в том положении, чтобы вести торг и должны согласиться на компромисс, передает РИА «Новости».

    Константинов отметил, что ситуация вокруг конфликта быстро меняется, и напомнил, что предложения, которые сегодня могли бы устроить Россию, завтра могут уже потерять актуальность, как это произошло со стамбульскими соглашениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу.

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    28 июня 2025, 13:18 • Новости дня
    В Госдуме пригрозили Умерову ответом на удары по России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о наращивании дальнобойных ударов беспилотниками по России, предупредил о возможном ответном ударе по производственным и пусковым узлам такого оружия.

    Ивлев предупредил, что Россия оставляет за собой право нанести ответный удар по объектам производства, сборки, настройки, базирования и запуска дальнобойного оружия, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что российская армия располагает достаточными ресурсами для ежедневного уничтожения военного потенциала киевских властей и может добиться ощутимых результатов. Он добавил, что темпы наступления российских войск на фронте только увеличатся.

    По словам Ивлева, Россия способна эффективно отражать дальнобойные удары, сбивать ракеты и планирующие бомбы, а также парализовать каналы управления и навигационной поддержки украинских беспилотников, превращая их в груду обломков.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России. Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    28 июня 2025, 15:50 • Новости дня
    Шеремет указал на использование русского языка мэром Одессы
    Шеремет указал на использование русского языка мэром Одессы
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратил внимание на то, что мэр Одессы Геннадий Труханов назвал город «не русским», делая это заявление на русском языке.

    Депутат отметил, что, несмотря на заявление о том, что Одесса не является русским городом, Труханов сделал это высказывание на русском языке, что, по мнению Шеремета, показательно, передает РИА «Новости».

    Шеремет подчеркнул, что украинские власти пытаются отрицать очевидные исторические факты и стремятся заставить народ забыть свои корни. Он выразил мнение, что такие попытки не увенчаются успехом, поскольку историческая память народа сильнее подобных заявлений.

    Депутат напомнил, что современная Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II, а также добавил, что город всегда оставался и будет по духу русским, несмотря на заявления украинских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России.

    До этого власти на Украине не стали наказывать Верку Сердючку за исполнение песен на русском языке. Между тем родителей подростков в Кировограде (Кропивницком) оштрафовали за то, что их дети исполнили в парке песни на русском языке.

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    28 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал в Санкт-Петербурге
    Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал в Санкт-Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером 28 июня в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса», темой которого в этом году станет победа добра над злом, а также воплотится концепция 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Открыл праздник выпускников губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что «Алые паруса»  – это праздник для выпускников всего мира, который дарит всем Россия.

    Главным и самым ожидаемым событием праздника станет водно-пиротехническое шоу на Неве с участием брига «Россия», который пройдет по новому маршруту, начав движение у Сенатской площади.

    Затем корабль войдет в разведенный створ Дворцового моста, пройдет вдоль Дворцовой набережной, развернется на 360 градусов у Зимней канавки, продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать выпускников.

    Обратный маршрут брига пройдет от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.

    «Все лучшие «открыточные» виды акватории Невы станут украшением праздника и незабываемым дополнением к традиционному фейерверку, который обычно длится более 23 минут», – рассказали в пресс-службе «Пятого канала».

    Концертная программа традиционно началась в 22.00 на Дворцовой площади. В программе – более сотни артистов, которые будут работать и на сцене, и в воздухе, и на воде.

    Ведущие концерта  – Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Выпускников поздравят  Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи, «Иванушки International».

    Представление проходит у Петропавловской крепости, на Дворцовой набережной и на Стрелке Васильевского острова.

    Водно-пиротехническое шоу «Алые паруса» начнется в 00:40 мск.

    Праздничное шоу увидят почти 75 тыс. выпускников Санкт-Петербурга и приглашенных гостей, его посетят делегации из 28 регионов России и представители Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Абхазии, Вьетнама, стран Африки и Кубы. Выпускники из Мариуполя увидят праздник и получат в этот день аттестаты об окончании школы, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ, в котором пожелал каждому из ребят найти и реализовать свое призвание.

    Кроме того, 28 июня в стране прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи, и собрали тысячи молодых людей и активистов на массовых фестивалях с образовательными и патриотическими программами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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    28 июня 2025, 08:16 • Новости дня
    Командира ВСУ заочно осудили за обстрелы Льгова и Суджи

    Tекст: Александра Юдина

    Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже, был заочно осужден к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

    По данным ведомства, Карпуша признан виновным в совершении теракта в составе организованной группы, что привело к значительному ущербу, тяжелым последствиям и гибели нескольких человек, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что суд объяснил с позицией обвинения и назвал Карпуше пожизненное лишение свободы, где первые семь лет он должен провести в естественном, полном объеме срок – в исправительной колонии особого режима.

    Также в ГВП сообщили, что Карпуша заслуженно признан и признан в международных розысках.

    Ранее украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан.

    СК установил причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что речь идет о командире 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» Ростиславе Карпуше, а также о командирах дивизионов Вадиме Смирнове и Владимире Керсане.

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    28 июня 2025, 23:54 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили в Одинцово после гибели ребенка при ДТП во дворе дома

    Уголовное дело возбудили в Одинцово после гибели ребенка при ДТП во дворе дома

    Tекст: Ирма Каплан

    В подмосковном Одинцово водитель такси сбил восьмилетнего мальчика во дворе, ребенок скончался по пути в больницу, следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.

    «28 июня 2025 года 40-летний водитель такси совершил наезд на восьмилетнего мальчика во дворе жилого комплекса по улице Триумфальной города Одинцово. В результате ДТП ребенок погиб», – сообщили в ведомстве.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали.

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    29 июня 2025, 00:41 • Новости дня
    Глава МИД Франции рассказал о теме бесед Макрона и Зеленского на саммите НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, заявил в эфире телеканала TF1 глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

    По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.

    «В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.

    Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

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    29 июня 2025, 00:57 • Новости дня
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну

    Экс-сенатор Клинцевич не смог пересечь границу Армении и вернулся в Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший депутат Госдумы и экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич отправился в пятницу с частным визитом в Армению, но пограничники не позволили ему пересечь границу страны.

    Как рассказал Клинцевич, в ереванском аэропорту Звартнотц на погранконтроле после проверки документов пограничники очень вежоливо поставили его перед фактом: придется вернуться в Россию.

    «Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», – поделился бывший сенатор с «Комсомольской правдой».

    Клинцевич добавил, что причины его статуса никто не объяснял, однако он не собирался встречаться с официальными лицами Армении, его визит был исключительно частным, отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация в Армении обострилась после того, как плава правительства страны Никол Пашинян разместил в своих соцсетях 21 июня ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

    Затем по уголовному делу о попытке захватить власть в Армении задержали 14 человек, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

    Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.

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    29 июня 2025, 01:26 • Новости дня
    Депутат Журова назвала «раскруткой негатива» ситуацию вокруг Исинбаевой

    Журова: Исинбаева известный человек и весь негатив вокруг нее раскручивают

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает историю о блокировке банковских счетов легкоатлетки Елены Исинбаевой раскрученным негативом.

    «Она известный человек и весь негатив вокруг нее раскручивают. Если простой человек может задолжать, не платить алименты, иметь долги, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают. Меня расстраивает то, как сейчас у нас воспринимают Исинбаеву. Она великая спортсменка. Всегда переживаю за коллег по спортивному цеху, когда что-то происходит», – призналась Журова в беседе со Sport24.

    По ее словам, ей нечего сказать о том, что кто-то называл Исинбаеву предателем. Журова, как адвокат дьявола, готова всех защищать и найти всему оправдание, поэтому готова кого-то называть предателем.

    «Она все выиграла для России. А дальше только от Лены зависит: вернется она или нет, как будет себя чувствовать после всего происходящего, будет ли это ей удобно. Возможно, ей перед людьми будет неудобно, что такое происходило. У нее был хороший и добрый проект: она строила и дарила площадки. Разве можно это перечеркнуть и забыть?» – добавила депутат.

    Журова уточнила, что у Исинбаевой сменились обстоятельства, когда дочь начала заниматься теннисом, поэтому она не по собственному хотению уехала, а для того, чтобы «находиться рядом с дочкой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Исинбаевой заблокировали три счета, которые привязаны к ее ИП, из-за долга перед ФНС в 818 тыс. рублей. До этого сестра Исинбаевой опровергла задолженность спортсменки за коммуналку.

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    28 июня 2025, 23:21 • Новости дня
    Следователи проверяют в ЯНАО обстоятельства унесшего жизни пяти человек ДТП

    Следователи проверяют в ЯНАО обстоятельства унесшего жизни пяти людей ДТП

    Tекст: Ирма Каплан

    На участке дороги между Сургутом и Салехардом произошла автоавария, в результате которой погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, еще четверо пострадали, сообщили в управлении Следственного комитета России по ЯНАО.

    По данным ведомства, около 20 часов местного времени в следственное управление поступило сообщение о том, что на 297 км автодороги Сургут-Салехард произошло смертельное ДТП.

    Ноябрьский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал доследственнуюю проверку по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерти двух и более человек).

    «Предварительно установлено, что 28 июня текущего года на 297 км автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля «Соболь», в ходе обгона грузовых машин, допустил столкновение с автомобилем «Солярис». В результате ДТП пострадало девять человек, пять человек погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние, с места происшествия госпитализировано четыре человека, один из которых несовершеннолетний», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

    В рамках доследственной проверки назначены судебные экспертизы, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на автодороге Меловое – Беловодск в ночное время микроавтобус опрокинулся после того, как водитель заснул за рулем, погибли четыре человека.

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    29 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    ВС России продолжили методичное продвижение в Волчанске Харьковской области

    Марочко: ВС России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, у российской армии на данном участке фронта отмечается «небольшое, но очень результативное» продвижение, так как бойцы уничтожают большое количество живой силы противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    28 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Горловчанин пострадал от обстрела ВСУ Никитовского района города

    Пушилин: Горловчанин пострадал сегодня из-за киевской агрессии

    Tекст: Ирма Каплан

    Мужчина 1956 года рождения из Горловки получил ранения после артобстрела Никитовского района города, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написано в посте.

    Пушилин добавил, что со стороны вооруженных украиинских формирований (ВФУ) были совершены пять вооруженных атак с применением ствольной артиллерии  калибром 155 мм и ударных БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Пушилин сообщал, что при атаке ВСУ на регион пострадали восемь человек, шестеро из них – несовершеннолетние.

    Днем в субботу беспилотник украинских военных ударил по маршрутному автобусу в городе Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР. Подробности

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    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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