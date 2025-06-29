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Пять российских аэропортов ввели временные ограничения полетов
Росавиация сообщила о временных ограничениях в пяти российских аэропортах
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в аэропортах пяти российских городов.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сказано в сообщении.
В Росавиации напомнили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, антитеррористические подразделения донецкого ФСБ нанесли удары по базам управления украинских беспилотников в районе Дзержинска, уничтожив бронетехнику и диверсионные группы.