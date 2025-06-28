  • Новость часаПодполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Пушков счел высказывания датского генерала о России глупостью года
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    28 июня 2025, 11:19 • Новости дня

    ФСБ поразила точки управления украинских БПЛА под Дзержинском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антитеррористические подразделения донецкого ФСБ нанесли удары по базам управления украинских беспилотников в районе Дзержинска, уничтожив бронетехнику и диверсионные группы.

    Антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ поразили пункты управления украинских беспилотников под Дзержинском, передает РИА «Новости». В пресс-службе УФСБ России по ДНР заявили, что операторы БПЛА поразили бронетехнику противника, а также места размещения диверсионных групп, откуда осуществлялось управление разведывательными дронами для корректировки огня по мирному населению Дзержинска и Горловки.

    В сообщении добавили, что ликвидированы диверсионно-разведывательные группы противника на дзержинском направлении, а также уничтожены вражеские боевые машины с десантом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности. Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции с собственными солдатами.

    28 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

    «Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

    Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

    Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    27 июня 2025, 12:16 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино

    Онуфриенко: Киев снова попытается атаковать курское Теткино ради политических целей

    Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока ВСУ пытались «просочиться» в Теткино, ВС России развивали наступление на Сумском направлении. Когда нашим военным оставалось до областного центра 18-20 км, противник попытался контратаковать. Для этого он перебросил подкрепление с других участков фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он объяснил спад активности ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях.

    «После того как российская армия выбила противника из Курской области, Киев не оставлял идею занять хотя бы небольшой кусочек в нашем приграничьи. Наиболее удобной целью украинское командование посчитало Теткино. Этот населенный пункт с трех сторон окружен территорией республики», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он напомнил, что весной и в начале лета диверсионные группы ВСУ предпринимали попытки «просочиться» в село. «Все эти вылазки были пресечены. Противник так и не смог занять Теткино», – подчеркнул собеседник. Параллельно с этим российские бойцы наступали на Сумском направлении.

    «Когда нашим военным оставалось до областного центра – города Сумы – 18-20 км, противник попытался контратаковать на этом направлении. Для этого ему необходимо было подкрепление. Группировки ВСУ снимали с других участков, в том числе с Теткинского и Глушковского. Однако это не остановило наступление наших сил: ВС России полностью освободили Юнаковку и продвигаются южнее Алексеевки», – уточнил аналитик.

    «Другими словами, в районе Теткино активность противника спала, но на Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои», – пояснил Онуфриенко. Он не исключает, что Киев по политическим мотивам вновь попытается прорваться в Курскую область.

    «Но это приведет к тому, что украинская сторона потеряет еще несколько сел на других направлениях», – прогнозирует собеседник, напоминая, что бойцы ВС России также продолжают работать над созданием буферной зоны для достижения безопасности приграничных территорий.

    Ранее сообщалось, что активность ВСУ в районе Теткино значительно спала. «Возможно, противник готовит новую волну атак на приграничье», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала WarGonzo. Их коллеги из «Северного ветра» также отмечают, что противник практически остановил попытки прорыва в российское приграничье.

    Накануне группировка войск «Север» продолжила разбивать передовые и штурмовые подразделения украинской армии на обоих направлениях, тем самым продолжая создание полосы безопасности в Сумской области. Всего за сутки здесь было уничтожено семь единиц вражеской техники.

    В свою очередь, штурмовая группа 47-й механизированной бригады ВСУ пыталась прорваться из сумской Павловки в Курскую область в районе приграничного поселка Новый Путь. «В результате комплексного огневого поражения больше половины оккупантов уничтожены, оставшиеся в живых сбежали вглубь украинской территории», – пишет канал.

    По мнению авторов Telegram-канала «Два майора», ВСУ на этом направлении «проводят ротацию изрядно поистрепавшихся подразделений». При этом украинские силы не снизили активность применения беспилотников. «Северяне вскрывают и уничтожают расчеты дроноводов противника: наши артиллеристы нанесли несколько прицельных ударов по пунктам управления БПЛА в селе Ястребиное», – говорится в сообщении.

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    28 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», – приводит слова Небензи RT.

    Небензя также сказал, что прекращение мобилизации и демобилизация в ВСУ будут показателем готовности Киева к переговорам. По его словам, именно эти шаги станут лакмусовой бумажкой серьезности намерений украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года. МИД России подчеркнул, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    27 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, включая американские HMMWV и М113, а также турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.

    В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего за минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 бронемашин, 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободили за неделю Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате была освобождена Новосергеевка. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак».

    Противник при этом потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, включая две американские боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Запорожье, Перебудово, Шевченко и Ялта в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР, а до этого освободили Дылеевку в ДНР.

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    27 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Эксперт: Армия России отрезала фланг ВСУ после взятия Новой Кругляковки

    Tекст: Евгения Караваева

    Взятие Новой Кругляковки под Харьковом позволило российским военным нарушить снабжение украинской группировки и лишить ее доступа к переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области позволяет российской армии флангово обходить укрепленную группировку ВСУ и нарушать ее логистику, передает ТАСС.

    Военный эксперт заявил: «Со взятием Новой Кругляковки мы начинаем обходить по флангу украинских боевиков, которые довольно-таки серьезно засели в данном населенном пункте, хорошо укрепились, и отрезать их по флангу».

    По его словам, для снабжения этой группировки у ВСУ теперь осталась только одна дорога – Новоплатоновка – Богуславка. При этом, взятие Новой Кругляковки пока не оказывает значительного влияния на береговую линию Оскольского водохранилища.

    Эксперт отметил, что украинская сторона наладила ряд временных переправ через водохранилище, по которым в темное время суток еще возможна переброска личного состава и техники. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Запад» взяли Новую Кругляковку 27 июня.

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    28 июня 2025, 02:25 • Новости дня
    «Элитные» подразделения ВСУ понесли значительные потери у Юнаковки

    Tекст: Антон Антонов

    У Юнаковки в Сумской области Украины украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данном направлении, у Юнаковки, работает большое количество украинских подразделений, которые считаются так называемой элитой». – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он заявил, что потери среди украинских «квалифицированных военных кадров очень значительные».

    Марочко отметил, что за последнюю неделю российские войска смогли продвинуться как непосредственно в населенном пункте Юнаковка, так и на его флангах. Почти половина населенного пункта оказалась под контролем российских сил. Российские войска полностью контролируют северную часть села.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины почти приостановили попытки прорыва на российскую территорию на Теткинском и Глушковском направлениях. Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил спад активности ВСУ на этих участках фронта.

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    27 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    RT показал работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии
    RT показал работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии
    @ russian.rt.com

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне спецоперации на Украине впервые девушка-оператор дронов из Росгвардии ремонтирует трофейные беспилотники и применяет их для ударов по противнику.

    Работу первой девушки-оператора дронов в Росгвардии в зоне спецоперации на Украине показал RT.

    Служащая с позывным Суета входит в состав 116-й («Стальной») бригады и занимается ремонтом трофейных беспилотников, которые затем используются для ударов по противнику.

    Суета рассказала, что еще до участия в спецоперации увлекалась работой с дронами, а после осознала, что ее опыт востребован на фронте. Она подчеркнула, что тщательно изучила все нюансы профессии и считает, что может быть полезна именно в этой сфере.

    «Я себя только в сфере БПЛА видела. И с тем посылом шла, с тем зовом сердца, что я помогу своей Родине именно так», – сказала Суета.

    Она также поделилась, что однажды во время выполнения задания вражеский дрон засек ее на крыше здания, однако она не растерялась и успешно завершила миссию.

    Эксперт в сфере БПЛА и офицер Андрей Беднарский заявил, что женщины – операторы дронов проявляют себя ничуть не хуже мужчин.

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    28 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 31 украинский беспилотник
    Над регионами России, Черным и Азовским морями сбит 31 украинский беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 23.30 мск до 06.45 мск силами ПВО девять беспилотников были сбиты над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской и над акваторией Черного моря. Еще два БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря. По одному дрону сбито над территорией Орловской, Белгородской и Калужской областей, а также Краснодарского края, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, с 20.10 мск до 23.25 мск 12 дронов сбили над тремя регионами России.

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    28 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска приступили к штурму села Бельгийка в южной части пригорода Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российские подразделения продвинулись на юг от Красноармейска и начали активные боевые действия в этом направлении, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в данный момент украинская армия перебрасывает на этот участок новые группы операторов беспилотных летательных аппаратов для поддержки своих позиций.

    В четверг Минобороны  сообщило , что ВС России освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

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    28 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    ПВО сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 25 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над тремя регионами России силами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.10 мск до 23.25 мск 12 дронов сбили над Курской областью, десять были сбиты над Крымом, еще три уничтожили над территорией Орловской области, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу в российских регионах дежурные силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников.

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    27 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Наемнику из Германии Лихсу вынесли приговор

    Суд ДНР заочно приговорил наемника Лихса к 14 годам колони

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Лихс, объявленный в международный розыск, обвинен в участии в боевых действиях против ВС России и признан виновным.

    Приговор гражданину Германии Филиппу Лихсу заочно вынес Верховный суд ДНР, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил, что доказательства его вины признаны достаточными для назначения наказания.

    Лихса признали виновным в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте по статье 359 УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

    По информации Генпрокуратуры, Лихс с апреля 2022 года находился на Украине, где занимался доставкой амуниции, медикаментов и предметов первой необходимости для ВСУ. В сентябре 2023 года он вступил в ряды «Интернационального легиона», прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против ВС России.

    Уже через восемь дней после вступления в легион Лихс самовольно покинул подразделение и был объявлен на Украине в розыск. Договорные выплаты он не получил. Также сообщалось о взаимодействии Лихса с центром приема украинских беженцев в польском селе Медыка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование 59 дел против иностранных наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ, и вынес 27 приговоров, включая заочные. Верховный суд ДНР приговорил гражданина США Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был осужден в России на 13 с половиной лет тюрьмы за службу в признанном террористическим полку на Украине. Бельгийский наемник Мартин Жак, воевавший на стороне Киева, получил 14 лет колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.

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    27 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    Удар нанесен по заводу, ремонтировавшему технику НАТО в Днепропетровской области

    Подполье заявило об ударе по заводу ремонта техники НАТО в Днепропетровской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Днепропетровской области был нанесен удар по заводу, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Удар по заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали технику НАТО, был нанесен накануне, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он отметил, что объектом атаки стал Новомосковский трубный завод, который, по его словам, занимается ремонтом и подготовкой тяжелой техники НАТО к боям, передает РИА «Новости»

    Лебедев заявил: «Новомосковский трубный завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Накануне глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о взрывах в городе Самар, который находится в нескольких километрах к северу от Днепропетровска.

    Напомним, накануне российские военные уничтожили склады, вышки связи, технику и пункты ВСУ в Сумской области рядом с линией фронта. Подполье также заявило о поражении железнодорожных узлов ВСУ в Днепропетровске.

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    27 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Четверо жителей пострадали при атаке ВСУ на Брянск

    В Брянске ранены четверо жителей из-за атаки ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Брянска в результате атаки беспилотников получили ранения четверо мирных жителей, повреждены жилые здания.

    Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Брянск, передает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дроны нанесли удар по жилым районам города.

    «Очередной подлый удар украинских нацистов. ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей», – написал глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, силы дежурных средств ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять дронов сбили над Брянской областью.

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