Хуснуллин: В Донбассе и Новороссии восстановили 20 млн квадратных метров жилья

Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.10 комментариев
Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.10 комментариев
Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.4 комментария
Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.3 комментария
«Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.
Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.
Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.
«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.
Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.
«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.
Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.
Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.
Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.
Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.
Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.
Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.
Президент России Владимир Путин выступил с критикой размера зарплаты в студенческих отрядах, сообщает ТАСС. На церемонии открытия молодежных центров в ряде регионов страны одна из студенток рассказала главе государства, что ее месячный доход в студотряде составляет около 60-70 тыс. рублей.
«Маловато. Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1-1,5 тыс. рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили 5 тыс. рублей», – заявил президент.
Путин также поделился личным опытом работы в студенческом отряде, рассказав, что был простым бойцом этого трудового движения. Он подчеркнул, что рад сохранению и развитию студотрядов в современной России, отметив важность этой молодежной инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры.
В своем Telegram-канале Кадыров поблагодарил Путина за поздравления с женитьбой своего сына Адама и отметил, что для него особенно важно внимание к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и всей семьи.
Кадыров подчеркнул, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи своим другом и остается самым преданным другом первого президента Чечни. Он выразил признательность за теплые слова в адрес молодоженов и всего чеченского народа.
Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе своего брата Адама, которому сейчас семнадцать лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.
Путин подчеркнул уверенность в успешном исходе спецоперации, обращаясь к жене участника боевых действий, передает ТАСС.
Президент общался с активисткой из Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО. Глава государства попросил ее передать пожелания мужу и его товарищам.
«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам», – сказал Путин. Он добавил: «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».
Ранее Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.
Мерц объяснил отказ звонить Путину «опасением новой эскалации» на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что считает нецелесообразным телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, после подобных звонков якобы существует риск усиления боевых действий на Украине передает РИА «Новости».
Мерц отметил, что якобы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным Россия активизировала боевые действия на Украине. В связи с этим он заявил, что будет воздерживаться от подобных контактов с российским лидером.
Ранее Сара Вагенкнехт призвала канцлера Мерца провести переговоры с президентом России в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с главой правительства Германии, если тот захочет позвонить и поговорить.
Путин также назвал Германию соучастником боевых действий на Украине.
Путин назвал участников спецоперации «нашими парнями»
Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств, передает ТАСС.
В ходе мероприятия герой СВО Сергей Михайленко из поселка «Счастливцево» исполнил для президента песню, посвященную боевым товарищам. Путин отметил: «Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они – наши парни, и мои, и ваши».
Глава государства также поблагодарил участника СВО из Дагестана, который в отпуске занимается просветительской работой среди молодежи, передает РИА «Новости».
«Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию», – отметил Путин.
Путин пожелал бойцу, его близким и односельчанам всего самого доброго и выразил поддержку всем участникам СВО.
Ранее участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.
Президент пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог.
Глава государства выразил уверенность в будущей победе России в СВО.
dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина
«Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.
Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.
По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.
«Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем
«А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.
В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.
Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.
Он отметил, что в данный момент обсуждение идет между Министерством обороны, Министерством финансов и Министерством экономического развития, передает ТАСС.
«Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трехлетку мы планируем», – заявил президент.
По его словам, окончательных решений между ведомствами пока не принято, однако все участники обсуждения склоняются к тому, чтобы двигаться в этом направлении.
Путин также обратил внимание на то, что страны Европы, напротив, рассматривают увеличение военных расходов, и задал риторический вопрос: «Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?»
Ранее Путин сообщил, что Россия столкнулась с ростом инфляции из-за увеличения затрат на оборону, которые превысили 13 трлн рублей.
В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.
Президент РФ Владимир Путин, выступая по итогам визита в Белоруссию, заявил, что госпереворот на Украине был поддержан коллективным Западом, передает РИА «Новости».
По словам российского лидера, западные представители сначала подписали гарантии между украинским президентом, властью и оппозицией, а спустя несколько дней поддержали государственный переворот и даже профинансировали его.
Путин подчеркнул, что представители Запада впоследствии признались в финансировании госпереворота, а затем стали обвинять Россию в проявлении агрессии. Он резко высказался о подобных заявлениях: «Они сами идиоты или нас за дурачков принимают», – заявил президент.
Путин находится в Минске в рамках двухдневной поездки. В пятницу он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами против России.
Президент России также отметил, что происходящее на украинской территории является результатом действий тех, кто не может смириться с глобальными мировыми изменениями.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия после украинского госпереворота действовала для защиты духовно связанного с Россией населения.
Россия вправе самостоятельно определять степень своей безопасности и оценивать уровень потенциальных угроз, заявил президент Владимир Путин журналистам, передает РИА «Новости».
«Это наше право – определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к нам приближаться», – подчеркнул президент.
Путин напомнил, что в международных документах содержится положение о недопустимости обеспечения безопасности одной страны или группы стран за счет безопасности других государств. Он подчеркнул, что эти нормы были согласованы всеми участниками международного сообщества.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности.
«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на выполнение задач спецоперации, приоритетом остается достижение целей политико-дипломатическими средствами. Песков также заявил, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия.
Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях.