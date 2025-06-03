ООН выразила соболезнования из-за трагедии в Брянской и Курской областях

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о скорби организации по поводу гибели мирных жителей, передает ТАСС. Он сделал это заявление во время общения с журналистами, когда его спросили об осуждении терактов в Брянской и Курской областях.

Дюжаррик подчеркнул: «Мы скорбим о гибели всех мирных жителей». В ответ на уточняющий вопрос о конкретной позиции по отношению к этим событиям он не стал прямо осуждать теракты, ограничившись выражением соболезнований по поводу жертв среди гражданского населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста во время движения грузового локомотива. Следственный комитет России квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

Следователи установили, что обрушения автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошли из-за подрывов.