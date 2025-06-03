Назначено голосование по вотуму о доверии правительству Польши

Tекст: Денис Тельманов

Голосование по вотуму доверия правительству Польши назначено на 11 июня, передает ТАСС. Об этом, выступая перед заседанием кабинета министров, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что дата была согласована со спикером Сейма Шимоном Холовней.

Телеканал TVP Info транслировал заявление Туска: «Мы окончательно согласовали с господином маршалом Шимоном Холовней, что голосование по вотуму доверия правительству состоится в среду, 11 июня».

Ранее Туск объявил о намерении обратиться к парламенту за вотумом доверия, после поражения кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского во втором туре президентских выборов, состоявшемся 1 июня. Победу на выборах одержал Кароль Навроцкий из оппозиционной партии «Право и справедливость», набравший 50,89% голосов, а Тшасковский уступил почти 370 тыс. голосов.

По польскому закону, премьер-министр вправе в любой момент своего срока инициировать голосование о доверии. Вотум выносится большинством голосов при кворуме не менее половины депутатов. В случае неполучения вотума доверия премьер обязан подать заявление об отставке президенту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о намерении запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте страны в ближайшее время.

Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил передать власть в Польше техническому правительству до парламентских выборов 2027 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в Польше и избрание Кароля Навроцкого президентом являются внутренним делом этой страны.