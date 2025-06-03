Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Качиньский предложил создать техническое правительство в Польше
Власть в Польше следует передать техническому правительству, которое будет руководить страной до парламентских выборов в 2027 году, заявил председатель ведущей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Мы предлагаем решение в виде технического правительства, которое, как и президент, будет беспартийным», – приводит слова Качиньского ТАСС.
Глава кабмина должен быть выбран после обсуждения «со всеми, кто готов поддержать такой проект», сказал Качиньский. Поводом для заявления стало избрание независимого кандидата Кароля Навроцкого президентом Польши.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержанный оппозицией Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше, набрав 50,89% голосов во втором туре. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении запросить вотум доверия для своего правительства в парламенте в ближайшее время.