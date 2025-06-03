Армия Израиля признала стрельбу возле гуманитарного центра в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израильская армия признала факт открытия огня возле центра раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщает ТАСС.

В заявлении пресс-службы отмечается, что инцидент произошел во вторник утром примерно в полукилометре от пункта раздачи помощи, когда толпа двигалась к гуманитарному центру по предписанным маршрутам.

Военные заявили, что стрельба началась после того, как «несколько подозрительных лиц» приблизились к их позициям, отклонившись от разрешенных маршрутов. В армейской пресс-службе сообщили: «Войска открыли предупредительный огонь, а после того, как подозрительные лица не стали отходить, были произведены дополнительные выстрелы в сторону нескольких подозреваемых, которые приближались к войскам».

Ранее канал Al Jazeera сообщил, что в результате инцидента погибли более 20 человек, поскольку израильские военные якобы открыли огонь по гражданским, пытавшимся попасть к пункту раздачи помощи. Армия Израиля заявила, что по факту произошедшего проводится проверка, и подчеркнула, что подробности уточняются.

В пресс-службе добавили, что израильские военные не препятствуют работе гуманитарных организаций и не мешают мирным жителям получать помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.