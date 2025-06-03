Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.4 комментария
Армия Израиля признала стрельбу возле гуманитарного центра в Газе
Израильские военные заявили, что предупредительная стрельба у пункта помощи в Газе велась по «подозрительным лицам», отклонившимся от маршрута.
Израильская армия признала факт открытия огня возле центра раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщает ТАСС.
В заявлении пресс-службы отмечается, что инцидент произошел во вторник утром примерно в полукилометре от пункта раздачи помощи, когда толпа двигалась к гуманитарному центру по предписанным маршрутам.
Военные заявили, что стрельба началась после того, как «несколько подозрительных лиц» приблизились к их позициям, отклонившись от разрешенных маршрутов. В армейской пресс-службе сообщили: «Войска открыли предупредительный огонь, а после того, как подозрительные лица не стали отходить, были произведены дополнительные выстрелы в сторону нескольких подозреваемых, которые приближались к войскам».
Ранее канал Al Jazeera сообщил, что в результате инцидента погибли более 20 человек, поскольку израильские военные якобы открыли огонь по гражданским, пытавшимся попасть к пункту раздачи помощи. Армия Израиля заявила, что по факту произошедшего проводится проверка, и подчеркнула, что подробности уточняются.
В пресс-службе добавили, что израильские военные не препятствуют работе гуманитарных организаций и не мешают мирным жителям получать помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В регионе наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. Израиль обвиняется в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.