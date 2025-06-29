Тбилиси назвал действия посла Германии в Грузии «политической и моральной катастрофой»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Посол Германии сообщил, что не призвал прекратить голодовку, а только выразил эмпатию. То есть послом выражена солидарность попытке нанести вред собственному здоровью ради принуждения к чему-то. Это моральная катастрофа», – отметил председатель высшего законодательного органа в социальных сетях. «Если же посол сочувствует цели оппозиционеров, то это уже дипломатическая катастрофа», – уточнил он.

При этом Шалва Папуашвили сказал, что «не удивлен действиями дипломата с учетом его политической активности последнего времени».

Накануне члены оппозиционной партии «Коалиция перемен» Елена Хоштария и Гедеван Попхадзе начали голодовку на проспекте Руставели против действующих властей.

«В Грузии создана репрессивная система, поэтому мы выбрали такую форму протеста, – сказал Попхадзе. – Или смерть, или победа!». По словам Хоштарии, она «готова пожертвовать собой ради смены режима».

В последние дни несколько лидеров грузинской оппозиции приговорены к заключения на срок от 7 до 8 месяцев за неявку на заседание временной парламентской следственной комиссии, которая изучает период саакашвилевского правления в 2003-2012 годах. 29 июня оппозиция проведет шествие на проспекте Руставели.

Ранее аналитик Давид Картвелишвили назвал «политической педофилией» общение посла Германии в Грузии Петера Фишера со школьниками на тему «Объединенные разнообразием» о Евросоюзе. Фишер, который регулярно критикует власти Грузии и вызывает аналогичную реакцию с их стороны, заявил, что встретился с грузинскими школьниками, а также находящимися в стране их украинскими сверстниками. В ходе беседы он и объяснил им, что «никто не отказывается от своих культурных традиций в ЕС».

Он заявил, что «дети любят эти идеалы», поэтому «сумасшедшая антиевропейская пропаганда не воздействует на них».

«Могу назвать это только «политической педофилией» и целенаправленной провокацией на болезненную для грузин тему. Фишер словно проверяет наши власти и народ – а вот попробуйте выслать меня из страны!», – сказал Картвелишвили.

ЕС критикует Грузию за принятый в прошлом году закон «О защите семейных ценностей» о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.