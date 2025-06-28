Грузинские оппозиционеры начали голодовку на проспекте Руставели в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В Грузии создана репрессивная система, поэтому мы выбрали такую форму протеста, – сказал Попхадзе. – Или смерть, или победа!».

По словам Хоштарии, она «готова пожертвовать собой ради смены режима».

В последние дни несколько лидеров грузинской оппозиции приговорены к заключения на срок от семи до восьми месяцев за неявку на заседание временной парламентской следственной комиссии, которая изучает период саакашвилевского правления в 2003-2012 годах.

29 июня оппозиция проведет шествие на проспекте Руставели.

Большинство комментаторов в социальных сетях критикуют решение оппозиционеров объявить голодовку, с иронией отмечая, что это «показная диета».

«Происходит полная маргинализация грузинской оппозиции, которая пытается вот такими поступками поднять градус эмоций, видимо, с подсказки своих хозяев. Сеют рознь, ненависть», – отметил аналитик Амиран Салуквадзе.

«Если хотите похудеть, садитесь на диету дома, а не на проспекте Руставели», – обратился к оппозиционерам известный дипломат Котэ Жгенти.