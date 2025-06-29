Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну

Как рассказал Клинцевич, в ереванском аэропорту Звартнотц на погранконтроле после проверки документов пограничники очень вежоливо поставили его перед фактом: придется вернуться в Россию.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», – поделился бывший сенатор с « Комсомольской правдой ».

Клинцевич добавил, что причины его статуса никто не объяснял, однако он не собирался встречаться с официальными лицами Армении, его визит был исключительно частным, отметил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация в Армении обострилась после того, как плава правительства страны Никол Пашинян разместил в своих соцсетях 21 июня ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

Затем по уголовному делу о попытке захватить власть в Армении задержали 14 человек, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.