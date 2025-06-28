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В Омске вручили сертификаты на обучение победителям «ПРОдвижения героев»
В Омске 75 финалистов из числа ветеранов и участников спецоперации на Украине получили сертификаты на обучение в рамках кадрового проекта «ПРОдвижение героев».
Церемония награждения победителей регионального кадрового проекта «ПРОдвижение героев» прошла в Омске, сообщается на сайте правительства Омской области.
Победителями стали 75 человек – ветераны и участники спецоперации, многие из которых продолжают службу. Вручение сертификатов состоялось спустя четыре месяца после старта программы по поручению Владимира Путина.
Поздравили финалистов первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Среди участников присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти, Герой России Артур Орлов и члены Общественного совета.
Отбор конкурсантов проходил и в условиях боевых действий, в блиндажах и полевых условиях.
«Этот кадровый проект – поручение президента нашей страны. Владимир Владимирович Путин поставил задачу сформировать сначала федеральную программу «Время Героев», а затем и региональные инициативы. Скоро стартует обучение победителей, и за каждым участником будет закреплен наставник», – подчеркнул Сергей Кириенко.
В образовательную программу включены Центр образования «Машук», мастерская управления «Сенеж», РАНХиГС, а также ведущие омские вузы. Участники выберут направления дальнейшей работы и подключатся к развитию региональной системы управления.
«После окончания обучения ждем бойцов в команде региона», – отметил Виталий Хоценко.