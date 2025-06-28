Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
«Ухта» впервые завоевала титул чемпиона России по футзалу
«Ухта» впервые стала чемпионом России по футзалу
Клуб «Ухта» стал чемпионом России по футзалу, обыграв «Газпром-Югру» в решающем матче финальной серии со счетом 4:1 в дополнительное время.
Клуб «Ухта» впервые в своей истории стал чемпионом России по футзалу, передает ТАСС.
В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф «Ухта» дома победила «Газпром-Югру» со счетом 4:1, завершив серию с итоговым счетом 4-3 в свою пользу.
Героем встречи стал Дмитрий Хусаинов, открывший счет на 21-й минуте. Также в составе «Ухты» отличились Фелипе Парадински, Тьяго Гуитта и Лукас Педала. Единственный гол за «Газпром-Югру» забил Павел Карпов.
До этого сезона наивысшим достижением «Ухты» был выход в финал плей-офф сезона 2023/24, где клуб уступил «Газпром-Югре». Для «Газпром-Югры» это было уже восьмое участие в финале, на счету команды четыре чемпионских титула. Лидером по числу побед остается московское «Динамо», завоевавшее золото 11 раз.
Напомним, 24 мая «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу.