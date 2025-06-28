Свадьба Джеффа Безоса в Венеции принесла Италии 1,12 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес в Венеции принесет бюджету Италии примерно 1,12 млрд долларов, передает ТАСС. Такое влияние на экономику страны объясняется не только масштабом самих торжеств, но и значительным интересом к мероприятию со стороны мировых СМИ, что дополнительно увеличивает прибыль.

По данным Reuters, только на организацию свадебных празднеств, в которых примут участие 200-250 гостей, будет потрачено от 47 до 56 млн долларов. Министр туризма Италии отметил, что около 33,3 млн долларов гости израсходуют на проживание, еще около 20,6 млн долларов уйдет на транспорт.

Среди приглашенных на церемонию замечены такие известные личности, как Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером, королева Иордании Рания и ведущая Опра Уинфри. Многие прибыли в Венецию на частных самолетах и уже размещаются в роскошных отелях города.

Местные жители встречают столь масштабное мероприятие с неоднозначной реакцией. Часть горожан выражает недовольство, однако власти Венеции подчеркивают, что приезд Безоса и его гостей – это значительная инвестиция в местную экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джефф Безос женился на журналистке Лорен Санчес. Свадьба Безоса и Санчес обошлась приблизительно в 47-56 млн долларов. На торжестве присутствовали многие известные гости, включая представителей бизнеса и шоу-бизнеса.

История Безоса и Санчес началась в 2019 году, когда оба еще состояли в браке. Развод Джеффа с писательницей Маккензи Скотт стал одним из самых дорогостоящих в истории – она получила около 39 млрд долларов. Лорен рассталась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.