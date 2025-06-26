Арендовал Венецию на три дня: стали известны подробности свадьбы главы Amazon Безоса

Daily Mail: Леди Гага и Элтон Джон выступят на свадьбе миллиардера Безоса

Tекст: Валерия Городецкая

Ради гостей были полностью выкуплены номера в лучших отелях Венеции, в аэропорту ожидается прибытие более 90 частных самолетов, а на берегу уже пришвартованы роскошные яхты, принадлежащие друзьям пары, сообщает «Комсомольская правда».

Фактически, как пишут зарубежные СМИ, Безос «арендовал» город на три дня, чему противятся жители Венеции. На фоне массового недовольства изначальную локацию – дворец Scuola Grande della Misericordia XVI века – пришлось сменить. Свадебная церемония теперь состоится в здании Венецианского Арсенала. Где именно пройдет праздничный банкет, до сих пор держится в секрете.

На свадьбе ожидается около 250 гостей. Среди них: Дональд Трамп с семьей, Ким Кардашьян, Кэти Перри и Орландо Блум, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Ева Лонгория, Тоби Магуайр, Карли Клосс и другие. К Венеции уже причаливают яхты знаменитостей, а на улицах появляются папарацци.

Выступить на свадьбе приглашены звезды мировой величины – Леди Гага и Элтон Джон. Как пишет Daily Mail, за выступление Элтон Джон получит гонорар в 1 млн фунтов стерлингов (около 108 млн рублей), передает «Лента.Ру». На остров Джудекка, где он имеет недвижимость, уже доставлены рояли – их переправили к месту торжества на гондолах.

Лорен Санчес за три дня сменит 27 нарядов. Ее образами занимается Анна Винтур – легенда мира моды и главный редактор американского Vogue. По информации La Repubblica, Санчес появится в нарядах от Oscar de la Renta и Dolce & Gabbana.

История Безоса и Санчес началась в 2019 году, когда оба еще состояли в браке. Развод Джеффа с писательницей Маккензи Скотт стал одним из самых дорогостоящих в истории – она получила около 39 млрд долларов. Лорен рассталась с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.

Сообщается, что роман Безоса и Санчес зародился на фоне общей страсти к авиации – Санчес имеет лицензию пилота.