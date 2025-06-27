Власти сообщили о возможности выпуска сотен тысяч дронов ежемесячно

Tекст: Денис Тельманов

Российские предприятия способны ежемесячно выпускать сотни тысяч оптоволоконных дронов, что полностью покрывает запросы Вооруженных сил России, передает ТАСС. Об этом сообщается по итогам визита первого вице-премьера Дениса Мантурова в Новгородскую область.

В официальном сообщении кабмина отмечается: «За время применения в зоне проведения СВО дрон Князь Вандал Новгородский уничтожил технику противника на сумму, превышающую 2 млрд долларов.

Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, и сегодня отечественные предприятия могут производить сотни тысяч подобных дронов в месяц, полностью удовлетворяя любые потребности Вооруженных сил [России]».

Подчеркивается, что промышленность России быстро масштабирует производство беспилотников для нужд обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен быть способен выпускать 3 млн дронов в год с учетом возможного конфликта с Россией.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев готовится закупить десятки тыс. новых дальнобойных дронов для увеличения ударов по территории России.