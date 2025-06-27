Европарламент отклонил петицию об открытии границы Финляндии с Россией

Европарламент закрыл петицию об открытии финско-российской границы

Tекст: Елизавета Шишкова

Европарламент закрыл рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил глава отдела коммуникаций исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя, который подтвердил решение комитета по петициям финскому телерадиовещателю Yle.

Он прямо отметил: «Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос».

Петиция была размещена русскоязычным «Александровским обществом» на сайте Европарламента 10 октября 2024 года. В документе отмечалось, что решение Финляндии закрыть границу из-за конфликта на Украине негативно отразилось на финских семьях с родственниками в России.

Кроме того, авторы петиции подчеркнули, что из-за таких мер законным резидентам Финляндии стало сложно ездить в Россию, а жители приграничных регионов столкнулись с ухудшением условий жизни.

По данным Yle, в ответном документе Европарламент отметил, что Финляндия имеет право закрывать пункты на внешней границе для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Власти Финляндии ранее объяснили эти меры необходимостью реагировать на ситуацию вокруг Украины и предотвращать возможные гибридные угрозы со стороны России.

Ранее финская таможенная служба заявила о дополнительных расходах из-за почти двухлетнего закрытия границы с Россией, а ряд представителей ведомства выступил в пользу открытия границы.

Между тем, высота забора на границе между Финляндией и Россией будет увеличена до 4,5 метра, а ограждение оснастят камерами с искусственным интеллектом.

Энергетические компании из Восточной Финляндии планируют реализовать проект установки вдоль всей границы с Россией ветряных электростанций с радарами.