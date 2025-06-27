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Европарламент отклонил петицию об открытии границы Финляндии с Россией
Европарламент закрыл петицию об открытии финско-российской границы
Европарламент прекратил рассмотрение обращения русскоязычных жителей Финляндии с просьбой открыть сухопутную границу с Россией, закрытую по инициативе Хельсинки.
Европарламент закрыл рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил глава отдела коммуникаций исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя, который подтвердил решение комитета по петициям финскому телерадиовещателю Yle.
Он прямо отметил: «Да, комитет по петициям принял решение закрыть этот запрос».
Петиция была размещена русскоязычным «Александровским обществом» на сайте Европарламента 10 октября 2024 года. В документе отмечалось, что решение Финляндии закрыть границу из-за конфликта на Украине негативно отразилось на финских семьях с родственниками в России.
Кроме того, авторы петиции подчеркнули, что из-за таких мер законным резидентам Финляндии стало сложно ездить в Россию, а жители приграничных регионов столкнулись с ухудшением условий жизни.
По данным Yle, в ответном документе Европарламент отметил, что Финляндия имеет право закрывать пункты на внешней границе для обеспечения национальной безопасности и общественного порядка. Власти Финляндии ранее объяснили эти меры необходимостью реагировать на ситуацию вокруг Украины и предотвращать возможные гибридные угрозы со стороны России.
Ранее финская таможенная служба заявила о дополнительных расходах из-за почти двухлетнего закрытия границы с Россией, а ряд представителей ведомства выступил в пользу открытия границы.
Между тем, высота забора на границе между Финляндией и Россией будет увеличена до 4,5 метра, а ограждение оснастят камерами с искусственным интеллектом.
Энергетические компании из Восточной Финляндии планируют реализовать проект установки вдоль всей границы с Россией ветряных электростанций с радарами.