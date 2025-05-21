Высоту забора на границе Финляндии и России увеличили до 4,5 метров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высоту забора, который возводится на границе между Финляндией и Россией, вновь увеличат, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещатель Yle. Ранее в сентябре 2024 года пограничная охрана Финляндии уже объявляла о планах поднять забор с трех до 3,5 метров, теперь же высота увеличится до 4,5 метра.

Как сообщил подполковник Эса Вейкканен, который руководит проектом в Юго-Восточной Финляндии, «забор примерно на метр выше. Сетка забора будет немного прочнее, его будет труднее повредить и перелезть через него». Новшеством станут камеры с искусственным интеллектом, способные отличать людей от животных, которые будут установлены на ограждении.

Yle уточняет, что протяженность забора составит 200 километров, а завершить строительство планируют к концу 2026 года. Ограждение появится преимущественно на юго-восточной части границы, где находятся наиболее загруженные пункты пропуска. Финляндия не собирается строить такую конструкцию по всей линии границы с Россией, которая составляет около 1,3 тыс. километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Владимир Мединский иронически прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией. В Финляндии рабочие начали возводить трехкилометровый пробный участок ограждения на границе с Россией. Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что существуют предпосылки для строительства ограждений на части государственной границы между Финляндией и Россией.