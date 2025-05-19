Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
В Финляндии заговорили об открытии границы с Россией
Финская таможенная служба заявила о дополнительных расходах из-за почти двухлетнего закрытия границы с Россией, ряд представителей ведомства высказался в пользу открытия границы.
Глава Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит заявил о необходимости принять долгосрочное решение относительно статуса границы с Россией, передает «Фонтанка» со ссылкой на Yle.
Ситуация затянулась, а постоянные командировки сотрудников тяжело сказываются на их моральном состоянии.
Из-за закрытия границы финская таможня ежемесячно несет дополнительные расходы более чем на 500 тыс. евро. Около 150-200 тыс. евро уходит на перевод персонала с восточных пограничных пунктов в другие части страны и выплаты командировочных. Многие сотрудники уже почти два года вынуждены работать в разъездах или удаленно.
Главный представитель Профсоюза таможенников Яри Ниеминен заявил, что правительству Финляндии следует рассмотреть открытие одного из пунктов пропуска на восточной границе для эксперимента. Он отметил, что российское грузовое железнодорожное сообщение продолжало работать все это время.
Ранее СМИ сообщали, что энергетические компании из Финляндии хотят реализовать проект установки вдоль всей границы с Россией ветряных электростанций с радарами, чтобы финские военные могли собирать данные на границе.