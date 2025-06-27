Bloomberg сообщил о росте опасений Европы перед закупкой оружия США

Европейские страны опасались увеличивать закупки вооружений из США из-за Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Европейские союзники США опасаются увеличивать объемы закупок американского оружия из-за рисков, связанных с политикой Дональда Трампа, передает Bloomberg.

Агентство отмечает, что несмотря на одобренное крупнейшее за десятилетия увеличение военных расходов, для стран Европы покупка вооружений у США стала менее привлекательной.

Основная причина – опасения усиления зависимости от американских поставок, учитывая непредсказуемость внешней политики Вашингтона и особое отношение Трампа к России.

Лидеры европейских стран сталкиваются с технологическим отставанием собственного оборонного сектора и вынуждены полагаться на США при закупке новых видов вооружений.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские государства опираться на собственные оборонные компании.

Европейские производители надеются на увеличение спроса, но признают, что пока не готовы полностью заменить американских поставщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро восполнить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.

Президент США Дональд Трамп не уведомил европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

Европейские чиновники выразили опасения, что в худшем случае США могут полностью прекратить поддержку Украины, включая обмен разведданными и передачу американского оружия.