Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает газета РИА «Новости», со ссылкой на Daily Mail и архивные материалы из германского Фрайбурга, дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Добровольский, дезертировал из Красной Армии и поступил на службу к нацистам. В публикации утверждается, что Добровольский, по прозвищу «Мясник», служил в танковом подразделении СС, писал командованию письма с нацистским приветствием и хвастался личным участием в истреблении евреев, а также убийствами сотен партизан.

Добровольский родился в 1906 году в Черниговской области в семье с немецко-польско-украинскими корнями. В 1926 году был осужден за антисоветскую агитацию и антисемитизм, после чего десять лет провел в ссылке. Вернувшись, учился на инженера-экономиста, а в начале войны был направлен в Днепропетровск, где попросился на фронт и через несколько дней перешел к нацистам.

В архивах сохранились его письма командованию, где он описывал участие в карательных акциях. Сведения о его смерти или судьбе после войны отсутствуют, однако известно, что его имя фигурировало в советской книге о розыске военных преступников. Представитель МИД Британии заявил, что Блейз Метревели не была знакома с дедом и никогда его не встречала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, карьерная разведчица Блез Метревели будет назначена главой службы внешней разведки Британии MI6. Она станет первой женщиной, которая возглавит это ведомство.