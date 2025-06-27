  • Новость часаЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
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    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    14 комментариев
    27 июня 2025, 03:23 • Новости дня

    Белый дом захотел свернуть финансирование касающейся Украины программы

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США рассматривает остановку финансирования глобальных программ, занимающихся сбором данных о «военных преступлениях», в том числе на Украине, сообщили источники Reuters.

    Источники Reuters сообщили, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти 20 программ по расследованию «военных преступлений» в мире, включая Мьянму, Сирию и конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    Это предложение может затронуть инициативы Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, которые касаются «преступлений», необоснованно приписываемых России.

    Финальное решение по вопросу сокращения финансирования пока не принято, поскольку в госдепартаменте США сохраняется возможность оспорить рекомендации Белого дома. Источники Reuters отмечают, что вероятность того, что глава дипломатии США Марко Рубио поддержит продолжение большинства программ, невелика.

    «Однако, по словам одного источника, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине», – передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета The Telegraph заявила, что Украина лишилась поддержки самого могущественного и богатого союзника. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии в вопросе конфликта на Украине.

    26 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС

    Орбан: 95% граждан Венгрии против приема Украины в ЕС

    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Глава правительства сообщил: «2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины». По его словам, результаты голосования показали единство общества по этому вопросу, передает ТАСС.

    Референдум проходил на фоне обсуждения перспектив расширения ЕС и присоединения новых стран-кандидатов.

    Венгерский телеканал M1 вел прямую трансляцию заявления Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому украинцев лучше держать вне Евросоюза.

    Орбан также заявил, что украинские спецслужбы проводят разведывательные операции в Венгрии, чтобы повлиять на референдум о вступлении Украины в Евросоюз.

    Присоединение Украины к Евросоюзу, по словам Орбана, приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут рабочие места венгров.

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    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. Боец с позывным Пуля использовал в стычке трофейный американский тактический нож.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все», - рассказал один из бойцов.

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Новосергеевку, а группировка «Восток» освободила Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

    Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

    Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.

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    26 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Эксперт допустил уничтожение важного для ВСУ Бескидского тоннеля в Карпатах

    Эксперт Дандыкин объяснил, почему важный для ВСУ тоннель в Карпатах не уничтожен

    Tекст: Вера Басилая

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым маршрутом для поставок оружия на Украину, уничтожить его сложно, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым логистическим маршрутом для поставок западного оружия, дронов и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Несмотря на многократные призывы российских военных экспертов нанести удар по этому объекту, тоннель продолжает функционировать, как и железнодорожные мосты через Днепр, передает Lenta.Ru.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием предположил, что причин, почему тоннель уцелел, может быть несколько. По его словам, крупные мосты и тоннели в горной местности сложно уничтожить.

    «Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время», – заявил Дандыкин.

    Эксперт не исключил и политические причины сохранности стратегической инфраструктуры, а также возможность, что решение о ее уничтожении еще не принято.

    «Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», – отметил эксперт.

    Бывший вице-президент России Александр Руцкой ранее подчеркивал, что существуют четыре ключевые точки на железной дороге, шесть мостов и два тоннеля, уничтожение которых могло бы затруднить снабжение ВСУ, однако эти объекты продолжают функционировать.

    Известно, что по Бескидскому тоннелю наносились удары: в июне 2022 года сообщалось об атаке крылатыми ракетами, а в августе 2023 года – о применении ракеты «Кинжал», однако существенного ущерба сооружению нанесено не было.

    Бескидский тоннель был построен в 1886 году, когда Карпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии, а сам тоннель был однопутным. В 2007 году началось строительство нового двухпутного тоннеля, который расположили в 22 метрах южнее старого, и поезда пошли по нему в 2018 году.

    Стратегическое значение объекта заключается в обеспечении транзита между Украиной и западными странами. До начала спецоперации через тоннель проходило примерно 60% всего транзита между Украиной и Европой.

    По оценкам экспертов, через Бескидский тоннель может проходить примерно две трети всех поставок вооружения, поступающих на Украину из европейских государств. Это делает его крайне важным для военной логистики страны.

    Кроме того, особо отмечается значимость мостов через Днепр, который делит Украину на две части и служит важнейшей транспортной артерией. На Украине насчитывается около трех десятков переправ через Днепр, большинство из которых построено в царское и советское время, и все они сохраняют стратегическое значение.

    Эксперты рассказали, какие меры позволят России лишить Украину поставок вооружения и возможности производить беспилотники.

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    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    26 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Около миллиона переселенцев с Украины находятся в России, некоторых из них пытаются вовлечь в противоправные действия против страны. Свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с украинскими спецслужбами.

    Переселенцы с Украины, находящиеся на территории России, вовлекаются в преступную деятельность против страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете», передает ТАСС.

    По его словам, сейчас в России проживает около миллиона граждан, прибывших с Украины, и примерно 185 тысяч из них получили документы, позволяющие длительное пребывание. Коков подчеркнул: «В последующем отдельные из них различными способами, в том числе посредством угроз и шантажа, вовлекаются в преступную деятельность против Российской Федерации».

    Он отметил, что только в ходе пограничного контроля был предотвращен въезд более 24 тыс. граждан Украины по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, свыше 26 тыс. человек не пустили в Россию из-за подозрений в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе России задержали группу украинских диверсантов, переодетых в гражданское. А ФСБ ликвидировала двух пособников спецслужб Киева в Подмосковье.





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    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    26 июня 2025, 07:38 • Новости дня
    ВКС России ударили авиабомбой ФАБ-1500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ВКС атаковали временные дислокации подразделений ВСУ в Днепропетровской области и районе Новоэкономического, используя авиабомбы с модулями планирования, сообщает Минобороны.

    Для атаки была использована авиабомба ФАБ-1500, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что еще два авиаудара были выполнены в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР. По данным ведомства, для этих ударов применялись три авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Пресс-служба министерства добавила, что удары пришлись по временным дислокациям подразделений ВСУ. Министерство обороны также опубликовало видеозапись, подтверждающую проведение авиационных атак.

    Накануне воздушно-космические силы России нанесли серию авиаударов по укрепрайону подразделений ВСУ в районе Попова Яра в ДНР, уничтожив фортификационные сооружения и огневые позиции и склады боеприпасов.

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    26 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Коков: Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

    По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

    Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников. Он подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ.

    Комментарии (22)
    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Премьер Бельгии сообщил о разногласиях США и ЕС по Украине

    Премьер Бельгии заявил о разнице позиций ЕС и США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер признал, что Европа и США расходятся в поддержке Украины, и подчеркнул зависимость ЕС от американской помощи.

    Европа и США больше не имеют единой позиции по вопросу поддержки Украины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европейский союз нуждается в сотрудничестве с Америкой и рассчитывает продолжать совместную работу как можно дольше.

    «Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах», – заявил бельгийский премьер.

    Де Вевер отметил, что на саммите ЕС необходимо продемонстрировать единую проукраинскую позицию. Он выразил сожаление по поводу того, что на недавнем саммите НАТО Украина не участвовала в официальных переговорах, а президент Зеленский присутствовал только на неформальной части встречи. По его словам, Евросоюз должен показать полную поддержку Украине, несмотря на позицию Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться существенной поддержкой Запада на саммите НАТО.

    Европейские лидеры на встрече в Гааге демонстрировали лояльность Дональду Трампу, чтобы избежать угроз выхода США из альянса.

    На саммите не прозвучало ни слова о вступлении Украины в НАТО, а обещания поддержки были максимально обтекаемыми и не включали конкретики о военной помощи.

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    26 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Премьер Сербии пообещал не поставлять оружие на Украину

    Премьер Сербии Мацут пообещал не поставлять оружие на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в первом зарубежном интервью заявил, что Белград не будет поставлять вооружения Украине.

    Он отметил, что решение об экспорте оружия принимается только с одобрения профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности, передает ТАСС.

    «Пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», – сказал Мацут. По его словам, соответствующее решение было принято по предложению президента Сербии Александра Вучича. Он добавил, что Совет национальной безопасности Сербии действует по аналогии с Советом безопасности России, контролируя вопросы военных поставок за рубеж.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила о поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО.

    Во вторник Сербия временно приостановила экспорт оружия и военной техники. Президент Сербии Александр Вучич объявил о планах пересмотреть все существующие контракты на экспорт вооружений.

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    26 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области
    Сырский объявил о создании спецгруппы для обороны Сумской области
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский поручил новому подразделению сконцентрироваться на строительстве укреплений и инженерных заграждений в Сумской области.

    Специальная группа по вопросам обороны Сумской области была создана в Вооруженных силах Украины, сообщает ТАСС. Ее формирование подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Основная задача подразделения – защита территории региона, в первую очередь городов и общин.

    Сырский сообщил: «В командовании нашей группировки на северо-слобожанском направлении создана специальная группа по обороне Сумской области – ее городов и общин. Первоочередные задачи – это усиление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области. Командиры ВСУ в регионе оказались охвачены деморализацией.

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    26 июня 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали аргентинского наемника Пипаролу в районе Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Десантники из состава группировки войск «Север» отразили три контратаки ВСУ, зачистили несколько домовладений в разных районах Юнаковки и с упорными боями продвинулись в приграничных лесополосах, а также ликвидировали известного аргентинского наемника из 59 ошбр.

    Анализ некрологов ликвидированных российскими бойцами солдат ВСУ выявил тот факт, что на данном участке фронта действуют расчеты БПЛА 59 ошбр.

    «Характерно, что один из уничтоженных «Северянами» оккупантов из состава 59 ошбр – аргентинский наемник с боевым опытом Габриэль Пипарола, который за время участия в боевых действиях на Украине успел обзавестись в Киеве семьей», –  сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    За прошедшие сутки бойцы «Севера» отразили 11 безуспешных контратак ВСУ на направлении Яблоновки, Новониколаевки, по три в Алексеевке, Юнаковке и в районе села Садки.

    «В 11 контратаках противник задействовал свыше 80 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 20 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали на исходные позиции», – отметили в посте.

    В Волчанске российские военнослужащие зачистили 11 домовладений и выбили противника из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате атаки российских десантников и операторов БПЛА в Сумской области уничтожена большая часть элитного подразделения ВСУ.До этого сообщалось, что Киев усилил группировку в Сумской области, отправив туда малообученных новобранцев и подразделения с донецкого направления. Попытки Киева прикрыть Сумы приводят к большим потерям для ВСУ.

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