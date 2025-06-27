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Белый дом захотел свернуть финансирование касающейся Украины программы
Администрация США рассматривает остановку финансирования глобальных программ, занимающихся сбором данных о «военных преступлениях», в том числе на Украине, сообщили источники Reuters.
Источники Reuters сообщили, что Белый дом рекомендовал прекратить финансирование почти 20 программ по расследованию «военных преступлений» в мире, включая Мьянму, Сирию и конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
Это предложение может затронуть инициативы Global Rights Compliance и Legal Action Worldwide, которые касаются «преступлений», необоснованно приписываемых России.
Финальное решение по вопросу сокращения финансирования пока не принято, поскольку в госдепартаменте США сохраняется возможность оспорить рекомендации Белого дома. Источники Reuters отмечают, что вероятность того, что глава дипломатии США Марко Рубио поддержит продолжение большинства программ, невелика.
«Однако, по словам одного источника, главный дипломат США может выступить за сохранение важных программ, таких как помощь в потенциальных судебных преследованиях за военные преступления на Украине», – передает Reuters.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета The Telegraph заявила, что Украина лишилась поддержки самого могущественного и богатого союзника. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал политику бывшего президента Джо Байдена по поддержке Киева и отсутствию дипломатии в вопросе конфликта на Украине.