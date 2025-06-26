Чернышенко: 86% молодежи верят в самореализацию в России

Tекст: Денис Тельманов

Вице-премьер отметил, что в 2024 году была принята стратегия реализации молодежной политики до 2030 года. «Согласно опросам, сегодня более 86% ребят верят в возможность самореализации в России, а 94% молодых людей гордятся, что они являются ее гражданами», – подчеркнул Чернышенко на итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также вице-премьер сообщил о принятии плана мероприятий этой стратегии. План содержит около 90 инициатив от 30 министерств и ведомств, в том числе по созданию благоприятных условий для молодых семей и формированию ценностей здорового образа жизни.

В 2024 году открыто 17 круглогодичных молодежных образовательных центров, 12 из которых – при участии президента. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подвел итоги деятельности ведомства за 2024 год. «С этого года по поручению президента реализуем национальный проект «Молодежь и дети», – сообщил Гуров. В рамках коллегии обсудили развитие добровольчества, патриотическое воспитание и другие вопросы молодежной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники круглого стола Экспертного института социальных исследований отметили важность подготовки молодых специалистов для будущего страны.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров поддержал инициативы по развитию молодежной политики во время визита в Курскую область.

В России по инициативе президента создана система поддержки семей с детьми и реализованы программы для получения качественного образования и равных возможностей для развития детей.