Эксперты назвали молодежь драйвером развития России

Эксперты: В России создаются все условия для раскрытия потенциала молодежи

Tекст: Олег Исайченко

«День молодежи в этом году пройдет 28 июня, объединив все поколения, народы, регионы и индустрии», – отметила Виктория Карпова, директор Управления стратегическими коммуникациями РАНХиГС. По ее словам, молодежная политика – приоритетное направление государства, направленное на создание условий для самореализации подрастающего поколения.

«Стартовавший в 2025 году нацпроект «Молодежь и дети» охватывает более 50 млн человек, это треть населения страны. Люди до 35 традиционно рассматриваются как главный драйвер развития страны, имеющий стратегическое значение», – указала Карпова

«Социология показывает, что для молодежи характерен высокий уровень оптимизма и адаптации», – заявил Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Около 82% опрошенных в возрасте 18-35 лет считают, что в России есть возможность реализовать себя. 81% уже чего-то добились или имеют возможность получить образование, 76% – продвинуться по карьере, 74% – найти престижную работу», – продолжил он.

«Молодежная политика России доказывает свою эффективность – около 22% респондентов принимали за последний год участие в профильных проектах. Из них 73% удовлетворены полученным опытом. Также до 8% снизилась доля молодых людей, которые хотели бы уехать из страны. В 2022 году этот показатель составлял 12%», – напомнил он.

Россия – идеальное место для реализации потенциала молодежи, согласился Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. «Мы входим в десятку стран по качеству общего образования, в пятерку – по результатам школьных олимпиад. Мы также в лидерах по доступности программ обучения», – указал он.

«В национальных целях развития России поставлены новые амбициозные задачи: войти в десятку стран по объему научных исследований, а также обеспечить возможность для каждого третьего выпускника ВУЗа иметь несколько профессиональных компетенций, которые позволят ему успешно реализовать себя на рынке труда», – детализировал аналитик.

Подготовка инженеров, врачей или ИТ-специалистов, не связывающих свое будущее с Россией, не позволит в должной мере выстроить настоящий суверенитет, заметил Антон Сериков, гендиректор Центра знаний «Машук». В этой связи он указал: важно, чтобы молодежь гордилась не только героическим прошлым страны, но и современными прорывами.

«Подрастающее поколение тянется к носителям практических навыков, компетенций и смыслов. Поэтому в эпоху цифровизации нужно сохранить реальное общение и обмен профессиональным опытом», – указал он, добавив, что, согласно исследованиям ВЦИОМ, для 38% россиян наставниками являются родители.

Федеральные конкурсы и программы доступны каждому жителю России, уточнила Юлия Саранова, зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике. «Мы стараемся тиражировать лучшие практики, чтобы они применялись на всех уровнях», – подчеркнула депутат.

Парламентарий отметила важность возвращения в школы уроков труда и развития программ подростковой занятости. «В Тверской области почти 40 тыс. ребят ежегодно получают возможность устроиться до совершеннолетия и приобрести первый опыт работы. Для кого-то это становится профориентацией», – объяснила она.

В России каждый день – день молодежи, добавил Денис Тумакаев, замдиректора Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», которая, по его словам, не имеет аналогов в мире по интеграции академического и индустриального сообществ.

«В топе по числу дипломов олимпиады – педагогические направления, психология вошла в десятку, выросла позиция у математики. Несмотря на то, что наш проект русскоязычный, за все сезоны в нем поучаствовало 30 тыс. иностранцев из 147 стран. Отдельно скажу: колоссальный результат показали ребята из Курской области, войдя в топ-15 регионов по числу дипломатов», – рассказал он.

«Мы вступаем в новый технологический уклад, сегодня огромный спрос на специалистов по робототехнике, по биоинженерии, по искусственному интеллекту. Но важны и гуманитарии: больше половины топ-менеджеров в стране – это выпускники подобных специальностей», – отметил Заурбек Хугаев, руководитель платформы «Дигория».

Вито Сабиров, министр молодежной политики Башкортостана, поделился своим опытом работы с подрастающим поколением. «Мы занимаемся кадрами, созданием современных пространств, например, «Йешлек» с коворкингами и многофункциональными залами. Всего в этой сфере задействованы более 1,5 тыс. сотрудников, включая муниципалитеты, органы и другие профильные учреждения», – сказал спикер.

«Также мы запустили проект «Прошивка молодежных сред» для работы с блогерами, жителями сел, начинающими учеными, спортсменами, фрилансерами», – добавил он, сообщив, что в День молодежи в республике откроются более 50 площадок с яркой концертной программой.