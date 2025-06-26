  • Новость часаПутин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
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    Кая Каллас наконец-то опозорилась вовремя
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    Лукашенко призвал ЕАЭС сохранить доставшийся от СССР единый рынок
    Премьер Сербии пообещал не поставлять оружие на Украину
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в РФ
    При обстреле ВСУ в Курской области ранение получил журналист из Китая
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Россию и Иран объединила схожесть исторических путей

    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

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    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    5 комментариев
    26 июня 2025, 19:37 • Новости дня

    Лукашенко: Если ЕАЭС будет двигаться медленно, его затопчут

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае, если страны Евразийского экономического союза не будут развиваться, их растопчут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании форума ЕАЭС.

    «Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут, и пойдут вперед другие, как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию и на саммит Евразийского экономического союза.

    25 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции

    Президент Турции Эрдоган заявил, что вопрос с С-400 закрыт

    Эрдоган объявил вопрос с С-400 окончательно решенным для Турции
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе саммита НАТО в Гааге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в Гааге, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400. «Вопрос уже закрыт, дело решенное», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    Переговоры президентов прошли в ночь на среду в рамках саммита НАТО. По словам Эрдогана, обсуждение с Трампом было сосредоточено на вопросах, связанных с самолетами F-35. Он напомнил, что Турция внесла около 1,3-1,4 млрд долларов в проект F-35. Эрдоган отметил, что у Трампа есть добрые намерения относительно этого вопроса, и турецкие чиновники продолжают работу по покупке новых F-35, а также по обслуживанию и ремонту F-16.

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция продолжает переговоры по закупке истребителей Eurofighter с Британией и Германией. Он выразил надежду на положительный исход с обеих сторон.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на саммите НАТО призвать президента Франции Эммануэля Макрона согласиться на создание совместного производства европейской системы противоракетной обороны.

    Турция рассчитывает к 2028 году создать полностью национальный комплекс ПВО на базе многоуровневой системы «Стальной купол» с применением лазерного оружия.

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    26 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС

    Орбан: 95% граждан Венгрии против приема Украины в ЕС

    Орбан озвучил результат референдума в Венгрии о приеме Украины в ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Подавляющее большинство граждан Венгрии высказались на референдуме против скорого вступления Украины в Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

    Глава правительства сообщил: «2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме. Только 5% поддержали прием Украины». По его словам, результаты голосования показали единство общества по этому вопросу, передает ТАСС.

    Референдум проходил на фоне обсуждения перспектив расширения ЕС и присоединения новых стран-кандидатов.

    Венгерский телеканал M1 вел прямую трансляцию заявления Орбана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому украинцев лучше держать вне Евросоюза.

    Орбан также заявил, что украинские спецслужбы проводят разведывательные операции в Венгрии, чтобы повлиять на референдум о вступлении Украины в Евросоюз.

    Присоединение Украины к Евросоюзу, по словам Орбана, приведет к массовому притоку украинских рабочих, которые займут рабочие места венгров.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    26 июня 2025, 10:50 • Новости дня
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация сообщества «Московские мусульмане» во «ВКонтакте» с изображением храма Василия Блаженного вызвала резкую реакцию в РПЦ из-за замены крестов на полумесяцы.

    Митрополит Леонид резко осудил размещение в группе «Московские мусульмане» изображения собора Покрова Божией Матери с полумесяцами вместо крестов, следует из сообщения священника в Telegram-канале.

    «Послушайте, всему есть предел. И, вероятно, этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. Органам правопорядка, надеюсь, все видно», – написал митрополит.

    По его словам, «Иоанн Грозный переворачивается в гробу, наблюдая, как храм Покрова Божией Матери, построенный по его указу в честь победы над Казанским ханством в XVI веке, превращается, глумливыми рисунками в символ поражения».

    Митрополит выразил надежду на реакцию правоохранительных органов на подобные действия.

    Он обратил внимание на «нравственные» сообщения в сообществе, где было опубликовано изображение храма с полумесяцами.

    Ранее в СПЧ подвергли критике политику непрекращающегося «крестопада» с изображений православных храмов.

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    26 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    Российские бойцы в ножевом бою уничтожили иностранных наемников в Ялте в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Ялта на западе ДНР произошел ножевой бой между российскими военными и иностранными наемниками, в результате противник был ликвидирован.

    Двое военнослужащих 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уничтожили двух иностранных наемников в ходе рукопашного ножевого боя, передает ТАСС. О подробностях столкновения рассказал оператор с позывным Димон, отметив, что командир группы Пуля использовал трофейный американский тактический нож. По его словам, обе жертвы были ликвидированы на месте.

    Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что радиоперехваты указывали на присутствие англоговорящих наемников в районе Ялты.

    Военные также применили тактический обман: двое бойцов имитировали стрелковый бой с одной стороны села, позволяя основным силам обойти противника с другой стороны и зайти в тыл.

    Димон объяснил: «Мы стараемся их еще больше обмануть. И вот хитростью берем, обманным путем. Допустим, пустили пару людей с одной стороны. Они создают вид стрелкового боя. Основная масса якобы там. А сами заходим кочергой с другой стороны, прям такой полукруг делаем. И заходим к ним в тыл. И когда у них БК кончается на нашу двоечку, мы заходим уже с тыла, и все».

    Военнослужащие отметили, что украинские военные не успели понять происходящее, несмотря на поддержку с помощью дронов-разведчиков. При подходе к населенному пункту российским бойцам пришлось преодолеть примерно полтора километра по открытой местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью.

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    26 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Новосергеевку, а группировка «Восток» освободила Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

    Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

    Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.

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    25 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    На известного российского секс-блогера завели дело о склонении к изнасилованию

    СК возбудил дело о склонении к изнасилованию на блогера Алекса Лесли

    На известного российского секс-блогера завели дело о склонении к изнасилованию
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В отношении блогера Александра Кириллова, который известен под псевдонимом как Алекс Лесли, возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Алекса Лесли, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), передает ТАСС.

    По данным СК, мужчина оказывал влияние на своих подписчиков, побуждая их к совершению сексуальных правонарушений в отношении жительниц Москвы. Ранее блогер стал объектом жалоб: его обвинили в том, что он поручал поклонникам подходить к женщинам на улицах столицы с непристойными предложениями и действиями. Госдума отреагировала на ситуацию, заявив, что подобное поведение требует обязательного вмешательства.

    По версии следствия, противоправные действия были зафиксированы на видеозаписях. Расследование продолжается, специалисты выясняют все детали произошедшего.

    Сам Лесли представляется как эксперт в области интимных отношений и соблазнения. Алекс Лесли ранее был известен благодаря своим скандальным тренингам в сфере личных отношений и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

    Ранее Александру Кириллову запретили въезд на территорию Казахстана.

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    26 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    Захарова объяснила рейс Ил-96 «России» в Нью-Йорк
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» выполнил плановый рейс для перевозки сотрудников дипмиссии между Россией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Полет Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк является плановым вывозным рейсом для сотрудников дипмиссии, передает ТАСС.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, этот рейс ежегодно выполняется несколько раз для транспортировки сотрудников.

    Захарова подчеркнула: «Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки». Она уточнила, что полет не связан с какими-либо экстренными событиями.

    Ранее СМИ сообщили, что спецборт Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк 26 июня.

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    26 июня 2025, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции

    Эрдоган заявил о необходимости многоуровневой системы ПВО сверх комплексов С-400

    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турции требуется комплексная и многоуровневая система противовоздушной обороны, а не только одни российские ЗРС С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что одних российских систем С-400 недостаточно для полного обеспечения потребностей страны в сфере ПВО, передает ТАСС.

    Он уточнил, что система ПВО Турции не ограничивается С-400 и за последние дни общество наглядно убедилось в этом в связи с региональным конфликтом.

    Эрдоган отметил, что «важно иметь ракеты для работы на разных высотах и чтобы они работали в гармонии».

    Президент добавил, что Турция строит объединенную систему «Стальной купол», объединяя разновысотные системы ПВО, сенсоры и системы радиоэлектронной борьбы собственного производства. Он подчеркнул, что успехи в развитии ракетного вооружения значительны, но пока недостаточны.

    Эрдоган также указал, что Турция ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения в программу истребителя пятого поколения F-35. Он отметил, что Турция не отказывалась от проекта и считает исключение несправедливым шагом, несовместимым с союзническим духом. Президент уточнил, что по этому вопросу уже начались технические переговоры и выразил надежду на прогресс.

    Ранее Минобороны Турции запустило систему «Стальной купол» по всей стране.

    До этого Эрдоган заявил, что вопрос с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 для Анкары окончательно решен.

    Турция приняла решение создать собственную систему ПВО под названием «Стальной купол».

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    26 июня 2025, 14:18 • Новости дня
    Эксперт допустил уничтожение важного для ВСУ Бескидского тоннеля в Карпатах

    Эксперт Дандыкин объяснил, почему важный для ВСУ тоннель в Карпатах не уничтожен

    Tекст: Вера Басилая

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым маршрутом для поставок оружия на Украину, уничтожить его сложно, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей остается ключевым логистическим маршрутом для поставок западного оружия, дронов и боеприпасов Вооруженным силам Украины. Несмотря на многократные призывы российских военных экспертов нанести удар по этому объекту, тоннель продолжает функционировать, как и железнодорожные мосты через Днепр, передает Lenta.Ru.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием предположил, что причин, почему тоннель уцелел, может быть несколько. По его словам, крупные мосты и тоннели в горной местности сложно уничтожить.

    «Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время», – заявил Дандыкин.

    Эксперт не исключил и политические причины сохранности стратегической инфраструктуры, а также возможность, что решение о ее уничтожении еще не принято.

    «Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», – отметил эксперт.

    Бывший вице-президент России Александр Руцкой ранее подчеркивал, что существуют четыре ключевые точки на железной дороге, шесть мостов и два тоннеля, уничтожение которых могло бы затруднить снабжение ВСУ, однако эти объекты продолжают функционировать.

    Известно, что по Бескидскому тоннелю наносились удары: в июне 2022 года сообщалось об атаке крылатыми ракетами, а в августе 2023 года – о применении ракеты «Кинжал», однако существенного ущерба сооружению нанесено не было.

    Бескидский тоннель был построен в 1886 году, когда Карпатская Русь входила в состав Австро-Венгрии, а сам тоннель был однопутным. В 2007 году началось строительство нового двухпутного тоннеля, который расположили в 22 метрах южнее старого, и поезда пошли по нему в 2018 году.

    Стратегическое значение объекта заключается в обеспечении транзита между Украиной и западными странами. До начала спецоперации через тоннель проходило примерно 60% всего транзита между Украиной и Европой.

    По оценкам экспертов, через Бескидский тоннель может проходить примерно две трети всех поставок вооружения, поступающих на Украину из европейских государств. Это делает его крайне важным для военной логистики страны.

    Кроме того, особо отмечается значимость мостов через Днепр, который делит Украину на две части и служит важнейшей транспортной артерией. На Украине насчитывается около трех десятков переправ через Днепр, большинство из которых построено в царское и советское время, и все они сохраняют стратегическое значение.

    Эксперты рассказали, какие меры позволят России лишить Украину поставок вооружения и возможности производить беспилотники.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области

    В НАТО отметили продвижение России и создание буферной зоны в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепились в ряде районов Сумской области, параллельно формируя буферную зону на приграничных территориях для повышения безопасности, сообщил портал Defense One.

    Неназванный высокопоставленный представитель НАТО заявил, что Россия продолжает устойчиво продвигаться в Сумской области. По его словам, Россия «продолжает создавать буферную зону», передает РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

    Ранее сообщалось, что российские десантники и операторы БПЛА уничтожили большую часть элитного подразделения ВСУ в Сумской области.

    Силы Киева усилили группировку в этом регионе, перебросив туда малообученных новобранцев и подразделения с Донецкого направления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытки прикрыть Сумы обошлись ВСУ очень дорого.

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    26 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    Медведев объяснил судьбу буферной зоны словами Путина
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о буферной зоне на границе с Украиной, процитировав слова президента Владимира Путина.

    Медведев на заседании генсовета «Единой России» заявил: «Где ступает нога русского солдата – то наше», напомнив, что слова принадлежат главе российского государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сегодня зона на границе считается буферной, однако «завтра уже не буферная». По его словам, из такой позиции будет исходить работа партии «Единая Россия» по этим вопросам.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской.

    В НАТО заметили создание буферной зоны России в Сумской области.

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    25 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией
    Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.

    По данным Telegram-канала Aviaincident, 25 июня экипаж Airbus A321, на борту которого находились россияне, заметил неисправность двигателя, когда воздушное судно находилось примерно в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, передает Lenta.Ru.

    Пилоты приняли решение снизиться до высоты шести тысяч метров и запросили возвращение в аэропорт вылета. Сначала экипаж не объявлял сигнал срочности, однако после обнаружения проблем с тягой двигателя была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий». Несмотря на возникшие трудности, самолет благополучно приземлился в Москве, никто из пассажиров не пострадал.

    20 мая направлявшийся во Владивосток из столицы Airbus 330 произвел аварийную посадку в хабаровском аэропорту. Над Челябинском с летящего самолета отделился и упал пустой запасной топливный бак, в результате происшествия никто не пострадал.

    Ранее самолет Azur Air, следовавший рейсом из Районга в Уфу, благополучно приземлился в аэропорту назначения, несмотря на тревожный сигнал.

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    26 июня 2025, 10:21 • Новости дня
    Покупательница виллы на Бали написала заявление на актрису Гузееву
    Покупательница виллы на Бали написала заявление на актрису Гузееву
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На телеведущую Ларису Гузееву подали заявление по обвинению в мошенничестве после покупки виллы на Бали, которую заявительница так и не получила.

    Заявление о мошенничестве в особо крупном размере якобы подано на имя Ларисы Гузеевой 24 июня.

    По данным источника, в 2022 году женщина «приобрела виллу у застройщика Сергея Домогацкого, впечатлившись рекламой актрисы, и перечислила 200 тыс. долларов, однако объект недвижимости ей не передали». В настоящее время строительство остановлено, а застройщик якобы «не возвращает деньги и не предоставляет документы на виллу», передает Lenta.Ru.

    Сообщается, что «по совету Гузеевой виллы приобрели и не получили минимум шесть человек. Недовольные призывают телеведущую объяснить ситуацию, но артистка не дает комментарии».

    Ранее Гузеева делилась информацией о своей новой вилле на Бали, стоимость которой, по ее словам, составила 14 млн рублей, отмечает издание.

    Мировой суд в Москве ранее взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам.

    Страховая компания подала иск в Мещанский суд Москвы, чтобы взыскать с телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой более 100 тыс. рублей за якобы испорченные стены в квартире соседей.

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