Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Медведев призвал единороссов защищать права героев СВО
Медведев обязал «Единую Россию» контролировать права семей участников СВО
Зампред СБ России Дмитрий Медведев напомнил, что одной из ключевых задач «Единой России» является контроль за соблюдением прав участников спецоперации на Украине и их близких.
О необходимости контроля за соблюдением законодательства в части прав участников спецоперации на Украине и членов их семей заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что партия должна выполнять контрольную функцию, следя за исполнением законов, которые защищают интересы бойцов СВО и их семей.
«Мы как правящая партия должны следить в том числе и за соблюдением законодательства в части прав участников СВО и членов их семей. Это именно так и это, кстати, контрольная функция партии», – заявил Медведев во время заседания генсовета.
Он отметил, что партия несет ответственность за защиту прав тех, кто принимает участие в спецоперации, а также их близких.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по реабилитации ветеранов спецоперации на Украине.