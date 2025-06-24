Фонд «Защитники Отечества» разработал предложения по реабилитации ветеранов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Обсуждались вопросы содействия защитникам, желающим заняться бизнесом после возвращения, механизмы поддержки трудоустройства, особенно для ветеранов с инвалидностью, а также внедрение госсистемы «Защитник Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В заседании участвовали глава фонда, замминистра обороны Анна Цивилева, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Рязанской области Павел Малков, представители всех регионов Центрального федерального округа, сотрудники филиалов и органов власти

Цивилева заявила: «Такой формат заседаний позволяет получать обратную связь напрямую от филиалов фонда, представителей власти, ветеранов СВО и уделять особое внимание задачам, которые требуют доработки. Обсудили вопросы содействия защитникам, которые после возвращения домой хотят заниматься бизнесом, открыть свое дело. Также необходимо продумать и механизмы, стимулирующие работодателей трудоустраивать участников спецоперации, прежде всего героев с инвалидностью. Планируем детально изучить и обобщить региональные практики в этом направлении и тиражировать лучшие из них на федеральном уровне. Это будет важным шагом в усовершенствовании работы фонда». Чиханчин отметил значение координации на региональном уровне для совершенствования поддержки семей и ветеранов спецоперации.

Мероприятие включило обсуждение взаимодействия рязанского филиала с местными органами соцподдержки, социальными фондами и реабилитационным центром «Сосновый бор». Губернатор Малков представил программы переобучения и трудоустройства, акцентировал внимание на отмене критериев нуждаемости для соцконтрактов и новых кадровых инициатив для жен и вдов бойцов.

Руководитель рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева сообщила, что за два года поступило более 20 тыс. обращений, 95% из которых решены положительно.

Ветераны положительно оценили внедрение ГИС «Защитник Отечества» как способ ускорить получение поддержки. Ветеран Максим Катков рассказал о своем пути реабилитации после тяжелого ранения, отметив прогресс благодаря центру «Сосновый бор».

По итогам заседания решили подготовить предложения в Минздрав по закреплению консультаций психолога и других специалистов для ветеранов спецоперации, а также проработать возможность организации дистанционных консультаций через ГИС «Защитник Отечества». Дополнительно фонд и регионы обобщат лучшие практики, стимулирующие занятость ветеранов и поддержку их предпринимательских инициатив.