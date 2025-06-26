Хаменеи поздравил иранцев с победой над Израилем

Tекст: Александра Юдина

Хаменеи поздравил иранский народ с победой в конфликте с Израилем, назвав режим противника «порочным сионистским». Его слова распространила пресс-служба в социальной сети X, отмечая, что речь шла именно о государстве Израиль, передает ТАСС.

По данным РИА Новости, пресс-служба Хаменеи также объявила, что он намерен выступить с первым официальным заявлением после завершения боевых действий и обстрелов иранских ядерных объектов Соединенными Штатами. Третье послание верховного лидера появится в ближайшие минуты, говорится в публикации пресс-центра.

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