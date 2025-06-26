Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Хаменеи поздравил иранцев с победой над Израилем
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поздравил жителей страны с успехом в противостоянии с Израилем, отметив победу над «сионистским режимом».
Хаменеи поздравил иранский народ с победой в конфликте с Израилем, назвав режим противника «порочным сионистским». Его слова распространила пресс-служба в социальной сети X, отмечая, что речь шла именно о государстве Израиль, передает ТАСС.
По данным РИА Новости, пресс-служба Хаменеи также объявила, что он намерен выступить с первым официальным заявлением после завершения боевых действий и обстрелов иранских ядерных объектов Соединенными Штатами. Третье послание верховного лидера появится в ближайшие минуты, говорится в публикации пресс-центра.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе и Фордо, так как они были полностью уничтожены.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал авиаудары США по Ирану посягательством на авторитет ДНЯО.