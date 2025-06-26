Осужденный за взятку депутат Украинцев отправился в зону СВО

Суд в Новосибирске приостановил дело депутата Украинцева в связи с отправкой на СВО

Tекст: Вера Басилая

Бывший кандидат в мэры Новосибирска и депутат горсовета Игорь Украинцев, обвиняемый по делу о взятке в особо крупном размере, подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации, передает РИА «Новости».

Суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Украинцева до момента, когда появится реальная возможность его участия в судебном разбирательстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена.

Украинцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ – максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратного размера взятки.

По данным СУ СК по Новосибирской области, в 2022-2023 годах Украинцев под угрозой распространения сведений, порочащих честь и деловую репутацию, получал от руководителя строительной компании более 3 млн рублей за лоббирование интересов фирмы при рассмотрении градостроительных вопросов советом депутатов. Обвинительное заключение по делу утвердили в начале июня 2025 года.

Депутат Заксобрания области Илья Поляков рассказал журналистам, что Украинцев не признает предъявленных обвинений и был вынужден провести около года в СИЗО. После заключения контракта с Минобороны экс-депутат отправился на службу в новых регионах России.

Ранее Украинцев возглавлял региональное отделение партии «Зеленые» и был независимым депутатом горсовета Новосибирска.

Весной 2024 года он участвовал в конкурсе на пост мэра города, где из 17 претендентов конкурсный отбор прошли только он и ныне действующий мэр Максим Кудрявцев.

Ранее обвиняемый в хищениях адвокат Константин Скрыпник отправился в зону СВО.

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