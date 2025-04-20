Обвиняемый в хищениях адвокат Скрыпник отправился в зону СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Рассмотрение уголовного дела Скрыпника приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием к месту службы», – сообщили в суде ТАСС.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что обвиняемый добровольно отправился выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. Ранее Скрыпник содержался под арестом, однако после изменения меры пресечения на запрет определенных действий его освободили.

Скрыпника обвиняют по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере – попытке похищения активов торгового центра «Галерея водолей» стоимостью 2 млрд рублей у продюсера Юрия Глоцера, а также в попытке взыскать долг свыше 11 млн долларов по поддельным документам через Арбитражный суд Чечни у бывшей владелицы банка ВВБ Анджелы Сергеевой. Московский арбитраж признал документы Скрыпника поддельными.

Ранее арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев якобы получил ранение на СВО. Однако его знакомая заявляла, что бывший защитник не участвовал в боевых действиях на передовой во время службы в зоне СВО.