Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Обвиняемый в хищениях адвокат Скрыпник отправился в зону СВО
Симоновский суд Москвы приостановил рассмотрение дела адвоката Константина Скрыпника, обвиняемого в попытке хищения активов ТЦ «Галерея водолей», поскольку он заключил контракт и отправился на СВО.
«Рассмотрение уголовного дела Скрыпника приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием к месту службы», – сообщили в суде ТАСС.
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что обвиняемый добровольно отправился выполнять боевые задачи в зону специальной военной операции. Ранее Скрыпник содержался под арестом, однако после изменения меры пресечения на запрет определенных действий его освободили.
Скрыпника обвиняют по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере – попытке похищения активов торгового центра «Галерея водолей» стоимостью 2 млрд рублей у продюсера Юрия Глоцера, а также в попытке взыскать долг свыше 11 млн долларов по поддельным документам через Арбитражный суд Чечни у бывшей владелицы банка ВВБ Анджелы Сергеевой. Московский арбитраж признал документы Скрыпника поддельными.
Ранее арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев якобы получил ранение на СВО. Однако его знакомая заявляла, что бывший защитник не участвовал в боевых действиях на передовой во время службы в зоне СВО.