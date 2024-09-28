Доброволец опровергла информацию об участии Пашаева в боях на передовой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Пашаев во время своей службы занимался решением вопросов, не связанных с участием в боях. В частности, он пытался медийно продвигать батальон и обещал это командованию, передает РИА «Новости».

При этом Хим подчеркнула, что его служба в подразделениях не может считаться полноценной службой на фронте.

«Сложно назвать его службу на передовой настоящей службой. Бой и Пашаев – несовместимые вещи», – отметила она.

Ранее сообщалось, что Пашаев предлагал заключенным за деньги избежать отправки на передовую.

Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.

