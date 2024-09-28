«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.3 комментария
Доброволец опровергла информацию об участии Пашаева в боях на передовой
Арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев не участвовал в боевых действиях на передовой во время службы в зоне СВО, он занимался другими задачами, рассказала знакомая Пашаева доброволец Наталья Хим.
По его словам, Пашаев во время своей службы занимался решением вопросов, не связанных с участием в боях. В частности, он пытался медийно продвигать батальон и обещал это командованию, передает РИА «Новости».
При этом Хим подчеркнула, что его служба в подразделениях не может считаться полноценной службой на фронте.
«Сложно назвать его службу на передовой настоящей службой. Бой и Пашаев – несовместимые вещи», – отметила она.
Ранее сообщалось, что Пашаев предлагал заключенным за деньги избежать отправки на передовую.
Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.