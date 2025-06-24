Стало известно о готовности ЗАЭС принять главу МАГАТЭ

Запашный сравнил растерзанного львом директора парка «Тайган» с Шумахером

Tекст: Татьяна Косолапова

В Крыму в парке львов «Тайган» во время кормления хищник напал на директора заведения Олега Зубкова. Дикая кошка вцепилась мужчине в шею, главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения полуострова Андрей Дорошенко рассказал, что у пострадавшего повреждена трахея, грудинно-ключично-сосцевидная мышца и оторвана большая грудная мышца слева. Сейчас руководитель парка находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.



«Олег не только мой коллега, но и друг, поэтому мы все сейчас за него очень переживаем и ждем заключения врачей, которые уже скажут, когда он пойдет на поправку. Слава Богу, что его сейчас стабилизировали, это самое главное, потому что когти у животных достаточно грязные с точки зрения медицины, необходимо многое предпринять, чтобы не было воспаления, раны, которые они наносят, рваные. Да и хищник Олега еще и потаскал какое-то время, насколько мне известно, поэтому ранения достаточно серьезные», – говорит Запашный.

Он подчеркивает, что эволюция распорядилась таким образом, что лев, как и любое другое животное, имеет определенные инстинкты, руководствуясь которыми совершает те или иные поступки. Объяснить, почему именно когда-то животное нападает, а когда-то нет, достаточно сложно. Поскольку кошки – не люди, не обладают интеллектом, мыслительным процессом, а решение о нападении принимают за считанные секунды. Хищники не рассуждают, что этот человек их любит, кормит и заботится о них, у них попросту внезапно может что-то щелкнуть, какое-то движение станет триггером, в результате чего последует атака.

«У львов эволюционно предусмотрен механизм максимально эффективного убийства. Животное, нападая на свою жертву, тоже подвергает себя риску, поскольку та будет активно защищаться. И один из наиболее эффективных приемов для львов – вцепиться в шею, и мы все время рассуждаем об этом со своими подопечными. И даже во время игры у хищников за секунду может произойти контакт, они стараются извернуться таким образом, чтобы схватить за шею даже в игре», – делится дрессировщик.

Кроме того, продолжает специалист, львы нередко во время игры с какими-либо посторонними вещами, например, небольшим куском бревна или шиной, могут вцепиться в них с такой силой, что «игрушку» потом вовсе не отнять. К тому же животное может продолжать эту вещь еще довольно продолжительное время удерживать, не выпуская ее из когтей, что удивительно, потому что это вовсе не добыча, а что-то несъедобное.

«Во время кормления животные находятся в возбужденном состоянии. Мы с братом делаем уникальный трюк, который был сформирован еще нашим папой: кормление в общей группе, когда все животные находятся без сепарации друг от друга – не отделены ни решетками, ни клетками, ничем. Большинство наших коллег очень сильно этому удивляются, потому что чаще всего во время кормления животных разделяют для того, чтобы они, находясь в перевозбужденном состоянии, не нападали друг на друга. Наш папа это делал для дисциплины, но этим нужно заниматься с раннего детства, приучать животных, чтобы во время еды они не проявляли агрессию», – делится Запашный.

Данный случай – далеко не первый инцидент в парке «Тайган». Тем не менее собеседник призывает не приравнивать предыдущие случаи к этому, поскольку сами ситуации в них абсолютно непохожи. «По моему профессиональному мнению, на протяжении многих лет Олег очень много рискует, и я ему говорил об этом. Тем не менее человек много лет это делал, справлялся. Говорить о том, что он постоянно ошибается, нельзя», – считает дрессировщик.

По его словам, если бы каждый раз на Зубкова нападали, и он оставался в живых, то в таком случае можно было бы рассуждать об используемых им методах. В данном случае это вовсе неуместно, ведь на протяжении многих лет такие техники работали, были эффективны и не приносили его здоровью никакого вреда. Соответственно, не стоит ставить под сомнение профессионализм руководителя парка. «Олег очень много лет находился с животными в контакте и прекрасно справлялся. И нужно понимать, что в нашей профессии, когда мы находимся рядом с хищными животными, всегда есть риски, опасность того, что ситуация может выйти из-под контроля. Это факт. Конечно, меня всегда удивляло, как Олег ведет себя несколько самоуверенно в клетке с хищниками, но это его личное дело», – объясняет Запашный.

Он также обращает внимание на то, что самое ужасное, что после подобного рода инцидентов всегда находятся диванные эксперты, которые начинают тараторить: дескать, они говорили, что это опасно. «Любой спорт не меньше подвергает человека риску, тех же сноубордистов, например, которые успешно делают трюки, а в один день человек падает, ломает шею. Или Шумахер голову разбил себе, но каким же автогонщиком он был, сколько сделал. Самое простое постфактум сказать: я же говорил, что это опасно. Человек все время рисковал, да, но был профессионалом в своем деле. Это его личный выбор как распоряжаться своим телом, да и как вести себя. Но инциденты бывают», – заключил эксперт.

Осенью прошлого года в парке «Тайган» во время уборки клетки с тремя львами хищники растерзали опытную сотрудницу заведения Леокадию Перевалову, животные вырвались из закрытой зоны.