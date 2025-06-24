Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.7 комментариев
Венгрия решила помешать интеграции Украины на саммитах НАТО и ЕС
На предстоящих саммитах НАТО и ЕС Венгрия намерена препятствовать действиям по интеграции Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы хотим мира и безопасности, и поэтому мы хотим помешать НАТО и ЕС установить институциональные отношения с Украиной, которые принесут на нашу голову войну и финансовый хаос», – приводит слова Орбана РИА «Новости».
Он заявил о необходимости не допустить «любых шагов в этом направлении». Орбан отметил, что членство Украины в НАТО создаст «непосредственную и прямую угрозу войны» из-за принципа коллективной обороны, закрепленного в уставе альянса. По его мнению, вступление Украины в Евросоюз будет означать постоянную косвенную угрозу военного конфликта.
Премьер сообщил, что в позиции Венгрии учтено мнение более 2 млн граждан, выразивших свое отношение к членству Украины в ЕС в ходе национального опроса.
Орбан также пообещал поднять на саммите Евросоюза вопрос отказа от запрета на импорт российских энергоносителей, напомнив о влиянии ближневосточного конфликта на рост цен на энергорынках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Саммит ЕС состоится 26 июня в Брюсселе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не даст Украине продвинуться к членству в Евросоюзе до восстановления прежних прав закарпатских венгров. Премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал поведение украинских властей и их отношение к помощи со стороны Будапешта.