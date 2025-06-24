Венгрия решила помешать интеграции Украины на саммитах НАТО и ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Мы хотим мира и безопасности, и поэтому мы хотим помешать НАТО и ЕС установить институциональные отношения с Украиной, которые принесут на нашу голову войну и финансовый хаос», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

Он заявил о необходимости не допустить «любых шагов в этом направлении». Орбан отметил, что членство Украины в НАТО создаст «непосредственную и прямую угрозу войны» из-за принципа коллективной обороны, закрепленного в уставе альянса. По его мнению, вступление Украины в Евросоюз будет означать постоянную косвенную угрозу военного конфликта.

Премьер сообщил, что в позиции Венгрии учтено мнение более 2 млн граждан, выразивших свое отношение к членству Украины в ЕС в ходе национального опроса.

Орбан также пообещал поднять на саммите Евросоюза вопрос отказа от запрета на импорт российских энергоносителей, напомнив о влиянии ближневосточного конфликта на рост цен на энергорынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Саммит ЕС состоится 26 июня в Брюсселе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не даст Украине продвинуться к членству в Евросоюзе до восстановления прежних прав закарпатских венгров. Премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал поведение украинских властей и их отношение к помощи со стороны Будапешта.